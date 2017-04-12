За долги омскую "Тепловую компанию" могут отключить от газа

Крупнейших кредитор "Тепловой компании" - ООО "Газпром межрегионгаз Омск" с мая может ограничить подачу газа для предприятия. Голубое топливо будет поставляться только для обеспечения добросовестных пользователей неплательщика.

Совершенно иной виток приобрело дело о долгах муниципального предприятия "Тепловая компания" перед региональным поставщиком газа - ООО "Газпром межрегионгаз Омск". Тепловики уже получили уведомление от ресурсоснабжающей организации о возможном ограничении подачи топлива.

По данным "Газпром межрегионгаз Омск", на 1 апреля 2017 года просроченная дебиторская задолженность "Тепловой компании" составляет 240,5 млн руб. В сравнении с аналогичной датой предыдущего года она увеличилась почти в 2,5 раза (на 1 апреля 2016 года долг равнялся 98 млн руб.). "Дебиторка" муниципального предприятия по договорам поставки газа сформировалась с декабря прошлого года.

- С начала года ситуация с платёжной дисциплиной крупного дебитора значительно усугубилась. В январе на счёт поставщика газа поступило лишь 14 млн руб., в феврале платежей от "Тепловой компании" не поступало, поставщику газа предприятием был предложен очередной график платежей от 28.02.2017 года, который дебитором не мог быть исполнен (оплаты в последний день месяца не было), поэтому поставщиком и не согласовывался. В марте платёж "Тепловой компании" составил 210,5 млн рублей. Перед региональным поставщиком топлива была погашена задолженность за потреблённый в период с апреля по ноябрь 2016 года газ, - объяснили в ООО "Газпром межрегионгаз Омск".

Если вопрос с задолженностью в ближайшее время не будет урегулирован, подача голубого топлива для "Тепловой компании" может быть ограничена.

- Региональный поставщик газа уведомил "Тепловую компанию" о самоограничении отбора газа с 4 мая 2017 года до уровня потребления необходимого только для обеспечения топливом добросовестных пользователей неплательщика, - добавили в "Газпром межрегионгаз Омск".

Иными словами, газ будет поставляться для отопления только добросовестных потребителей, которые платят по счетам.

В городской администрации ИА "Омск Здесь" пояснили, что "Тепловая компания" постепенно рассчитывается за потреблённый газ. Решается вопрос с погашением дебиторской задолженности со стороны ОмскРТС. Кроме того, решается и вопрос с получением муниципальным предприятием кредита для погашения кассового разрыва. "Угрозы банкротства не будет", - подчеркивают в мэрии.

ООО "Газпром межрегионгаз Омск", входящее в структуру ООО "Газпром межрегионгаз", даже инициировало банкротство тепловиков. Но заявление было возвращено кредитору. Добавим, от сетей муниципального предприятия теплоснабжением обеспечивается 90 % потребителей города.