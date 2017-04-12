Роскосмос боится простоя мощностей омского ПО "Полёт"
Экономика  •  12 апреля 2017, 07:50, последнее обновление 12 апреля 2017, 11:09  •  печать

Роскосмос боится простоя мощностей омского ПО "Полёт"

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Планы по производству ракеты-носителя "Ангара" были сокращены, и теперь в Роскосмосе не знают, чем загрузить мощности модернизированного омского производства.

Из-за сокращения планов по производству ракеты-носителя "Ангара" омское ПО "Полёт" может начать простаивать. Модернизированные мощности будет нечем загрузить, такое опасение высказал глава Роскосмоса Игорь Комаров в интервью "Российской газете". Ранее в цифровой формат пришлось переводить всю документацию по ракете "Ангара", что также сказалось на сроках запуска производства.

Завод может производить в год до двадцати современных и перспективных ракет-носителей, - сказал Комаров. - Но в связи с сокращением финансирования, в том числе по линии Минобороны, планы по производству "Ангары", к сожалению, уменьшились в несколько раз. И сейчас может встать вопрос с загрузкой этих мощностей.

В модернизацию завода "Полёт" для производства по полному циклу ракет-носителей семейства "Ангара" было вложено несколько миллиардов рублей. По словам главы Роскосмоса, простой модернизированных мощностей приведёт к увеличению стоимости производства и пуска ракет. "Сами понимаете, ракета-носитель нужна для вывода на орбиту полезной нагрузки. Если её нет, ракеты не нужны", - резюмировал Игорь Комаров.

Ранее директора ПО "Полёта" Михаила Остроушенко дисквалифицировали из-за срыва сроков исполнения государственного контракта.

Теги  •  #ПО Полет #Роскосмос

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