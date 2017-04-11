Омичи продолжают бронировать туры в Турцию, несмотря на информацию о запрете чартеров

К берегам Средиземного моря авиакомпаниями продано уже шесть миллионов кресел в самолётах. Из Омска в Турцию первые чартеры полетят 29 апреля. Вместе с тем россияне, купившие отдых на излюбленные курорты, рискуют остаться дома. Но представители туркомпаний призывают не драматизировать ситуацию и готовиться к благоприятному исходу.

В прессе вчера появились сообщения, которые наверняка заставили волноваться многих россиян, забронировавших туры или только планирующие провести это лето на берегах Средиземного моря. Чартерные полёты в Турцию могут приостановить из-за сложной политической обстановки в стране. "Российская газета" со ссылкой на информагентства сообщает, что авиакомпании получили телеграмму от Росавиации с подобным предупреждением. В пресс-службе самой Росавиации ИА "Омск Здесь" комментировать эту информацию отказались.

По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, подобную телеграмму она не видела, также как и представители ряда других туроператоров и авиакомпаний. Но всё же надеется, что остановки чартерных программ не будет.

Из столицы Прииртышья чартерные рейсы в Турецкую Республику будут осуществлять две авиакомпании - "АзурЭйр" и "Роял Флайт". Первые полёты начнутся уже с 27 апреля. По данным пресс-службы омского аэропорта, заявок от авиакомпаний об отмене рейсов не поступало.

- Нет стопроцентной уверенности в том, что чартеры всё-таки отменят, - считает соучредитель туристической компании "Киви-тур" Татьяна Ковалёва. - Продолжается бронирование туров. Примерно 40 % от всех направлений занимает именно Турция, хотя консультаций по этому направлению происходит гораздо больше. Но на время запрета омичи всё-таки смогли перестроиться и заменить отдых в Турецкой Республике другими курортами, в том числе и российскими.

Коллегу поддерживает и соучредитель "Евразии-тур" Лариса Савостьянова.

- Сейчас нахожусь в Сочи, в Розе Хутор проходит второй Всероссийский туристической конгресс, к слову, его спонсором выступает турецкая сторона, - говорит Лариса Савостьянова. - Конечно, вчера поднимался этот вопрос, здесь ведь находится и руководитель Ростуризма Олег Сафонов. Но он уверил всех, что вопрос пока не решён, и говорить о запрете преждевременно, тем более бить тревогу. На сезон российскими туристами забронировано шесть миллионов кресел в самолётах, туры проданы до октября. Представляете, какое это популярное направление. Турецкие бизнесмены вложили немало средств, чтобы вернуть нашего туриста в страну, поэтому вряд ли у появившейся в прессе информации будет развитие.