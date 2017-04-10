Омские работодатели задолжали своим сотрудникам почти 30 млн рублей

Федеральная служба государственной статистики по Омской области подвела итоги и обнародовала сведения о том, в каких сферах экономики работодатели задолжали больше всего денег.

В Омской области просроченная задолженность по заработной плате на 1 апреля 2017 года составила 28,5 млн рублей. По информации федеральной службы государственной статистики по Омской области, это на 2,9 млн рублей больше, чем по состоянию на 1 марта 2017 года.

В среднем на одного сотрудника приходится долг в размере 44 975 рублей. Больше всего задолжали работодатели, связанные с обрабатывающим производством - 26 млн рублей. Средний долг на работников данного направления составляет 46 383,9 рубля.

Организации, связанные с водоснабжением, сбором и утилизацией отходов, а также с ликвидацией загрязнений, должны выплатить 201 тыс. руб. Задержка зарплаты на одного сотрудника составила примерно 7 444,4 рубля.

Работодатели в транспортной сфере оказались должны 110 тыс. руб.: средний долг по зарплате составил 55 тыс. руб. 2,2 млн рублей не получили работники образовательной сферы. Средняя выплата на каждого учителя - 53 609,8 рубля.

Кроме того, предприниматели должны выплатить 30 тыс. руб. сотрудникам за оказание риелторских услуг, 7,5 тыс. руб. из которых - это средний долг на каждого сотрудника.