В МВД завели уголовное дело по факту хищения 800 млн рублей у Омского НПЗ

Порядка 800 млн руб. Омский НПЗ заплатил "Евразийской энергетической компании" за разработку схемы оптимизации затрат за потребляемую энергию. По факту эта компания подобные услуги оказывать не имела права. По заявлению гендиректора "Газпром нефти" Александра Дюкова заведено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Как сообщает РБК, следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о хищении у "Газпром нефти" 795 млн руб. Материалы дела имеются в распоряжении издания.

Уголовное дело завели после обращения гендиректора компании Александра Дюкова в сентябре прошлого года. А в конце декабря обвинение предъявлено Александру Карягину.

По данным следствия, Карягин вместе с гендиректором "Евразийской энергетической компании" ("ЕЭК") Мариной Панферовой решил похитить деньги у омского нефтезавода, являющегося "дочкой" "Газпрома". Они якобы разработали схему по оптимизации затрат на энергию для завода, заключили с ним договор. Но, как позже выяснилось, цены в договоре были сильно завышены. В результате вместо экономии завод сильно переплачивал. Таким образом под видом агентского вознаграждения было похищено почти 795 млн руб. В МВД также сообщили, что "ЕЭК" не имела правового статуса для заключения такого договора.

Карягин находится под домашним арестом, а его адвокат ходатайствует перед следствием о проведении очной ставки с Александром Дюковым.

Добавим, "Газпром нефть" отсудила у агентской компании эти деньги, но они до сих пор не возвращены. ИА "Омск Здесь" отправило запрос в пресс-службу "Газпром нефти" с просьбой уточнить информацию об уголовном деле.