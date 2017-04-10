В МВД завели уголовное дело по факту хищения 800 млн рублей у Омского НПЗ

Как сообщает РБК, следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о хищении у "Газпром нефти" 795 млн руб. Материалы дела имеются в распоряжении издания.
Уголовное дело завели после обращения гендиректора компании Александра Дюкова в сентябре прошлого года. А в конце декабря обвинение предъявлено Александру Карягину.
По данным следствия, Карягин вместе с гендиректором "Евразийской энергетической компании" ("ЕЭК") Мариной Панферовой решил похитить деньги у омского нефтезавода, являющегося "дочкой" "Газпрома". Они якобы разработали схему по оптимизации затрат на энергию для завода, заключили с ним договор. Но, как позже выяснилось, цены в договоре были сильно завышены. В результате вместо экономии завод сильно переплачивал. Таким образом под видом агентского вознаграждения было похищено почти 795 млн руб. В МВД также сообщили, что "ЕЭК" не имела правового статуса для заключения такого договора.
Карягин находится под домашним арестом, а его адвокат ходатайствует перед следствием о проведении очной ставки с Александром Дюковым.
Добавим, "Газпром нефть" отсудила у агентской компании эти деньги, но они до сих пор не возвращены. ИА "Омск Здесь" отправило запрос в пресс-службу "Газпром нефти" с просьбой уточнить информацию об уголовном деле.