Омские выставки "переедут" в СКК имени Блинова
Экономика  •  10 апреля 2017, 13:20  •  печать

Омские выставки "переедут" в СКК имени Блинова

Автор:

Ряд проектов Агентства развития и инвестиций Омской области (АРиИОО) будет реализован на площадке СКК имени Виктора Блинова.

Генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Вадим Савицкий и глава СКК имени Блинова Владимир Алышев в ходе встречи подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Отныне проекты правительственной организации будут реализовываться на площадке СКК имени Блинова. Первые выставки пройдут здесь уже в текущем году.

- СКК имени Блинова - перспективное место для проведения мероприятий, с хорошей транспортной доступностью. Объединение наших возможностей и профессиональных навыков позволит проводить масштабные мероприятия на нескольких площадках одновременно, - отметил гендиректор Агентства Вадим Савицкий.

Для проведения мероприятий АРиИОО предоставит имеющееся в его распоряжении выставочное оборудование и окажет информационную поддержку. СКК имени Блинова в рамках соглашения сдаст в аренду свои помещения и окажет содействие в проведении выставок.

Теги  •  #Агентство развития и инвестиций #Вадим Савицкий #Владимир Алышев #выставка #СКК имени Блинова

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омске раздавили 3 тонны санкционных киви из Италии  •  сегодня, 14:52
Омский Минздрав проверит обстоятельства гибели школьницы от лидокаина  •  сегодня, 14:50
Госавтоинспекция закроет подтопленные омские дороги  •  сегодня, 14:14
В центре Омска демонтировали 140 нелегальных рекламных баннеров  •  сегодня, 13:33  •   1
ЛДПР: Омских депутатов сделали политическими импотентами  •  сегодня, 13:11  •   1
Строительная экспертиза - цивилизованное решение проблем на стройке  •  сегодня, 12:50
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу 240х400