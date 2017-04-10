Омские выставки "переедут" в СКК имени Блинова

Ряд проектов Агентства развития и инвестиций Омской области (АРиИОО) будет реализован на площадке СКК имени Виктора Блинова.

Генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Вадим Савицкий и глава СКК имени Блинова Владимир Алышев в ходе встречи подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Отныне проекты правительственной организации будут реализовываться на площадке СКК имени Блинова. Первые выставки пройдут здесь уже в текущем году.

- СКК имени Блинова - перспективное место для проведения мероприятий, с хорошей транспортной доступностью. Объединение наших возможностей и профессиональных навыков позволит проводить масштабные мероприятия на нескольких площадках одновременно, - отметил гендиректор Агентства Вадим Савицкий.

Для проведения мероприятий АРиИОО предоставит имеющееся в его распоряжении выставочное оборудование и окажет информационную поддержку. СКК имени Блинова в рамках соглашения сдаст в аренду свои помещения и окажет содействие в проведении выставок.