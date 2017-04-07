Приставы забрали у омича иномарку из-за долга по кредиту

В Омске приставы арестовали автомобиль предпринимателя, потому что он задолжал банку более 700 тыс. руб.

Сотрудники УФССП России по Омской области прямо в центре города арестовали автомобиль, принадлежавший омичу Евгению Р. Мужчина был должником ПАО "Росбанк" вместе со своей супругой, сообщает пресс-служба УФССП.

Выяснилось, что в одном из отделений банка на омичку был оформлен крупный потребительский кредит на сумму в 712 тыс. руб. Созаёмщиком выступил её муж. Однако в ходе предпринимательской деятельности возникли трудности с финансами, поэтому омичи перестали платить по кредиту. После чего представители банка обратились в суд.

Центральный районный суд Омска удовлетворил иск и обязал созаёмщиков выплатить задолженность. Однако семейная пара не предприняла попыток выплатить деньги. Поэтому судебные приставы узнали о том, что один из них является владельцем белой Skoda Octavia 2011 года выпуска.

После чего сотрудники УФССП выехали к ТЦ "Омский", у которого было припарковано авто, чтобы описать и арестовать имущество. Теперь семейная пара сумеет вернуть себе автомобиль только в том случае, если успеет погасить долг до момента выставления машины на торги.