В 2017 году омские налогоплательщики увеличили поступления налогов на 47,4 %
Экономика  •   6 апреля 2017, 18:00  •  печать

В 2017 году омские налогоплательщики увеличили поступления налогов на 47,4 %

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Сотрудники УФНС сообщили о рекордном приросте налогов в Омской области.

За три месяца 2017 года омские налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации 39,8 млрд руб. в виде налогов и сборов. Это на 47,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только за март 2017 года в бюджет РФ поступило 15,8 млрд рублей налогов, что на 32,4 % выше уровня прошлого года.

- Положительная динамика в сравнении с прошлым годом обеспечена по всем основным доходным источникам. Общий прирост по данным налогам составил 12,8 млрд руб., - рассказали в пресс-службе омского УФНС.

92,3 % из всех собранных налогов сформировали акцизы на подакцизные товары (47,9 %), НДС (19,9 %), НДФЛ (13,6 %), а также налог на прибыль (10,9 %).

Теги  •  #бюджет #налоги #УФНС

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