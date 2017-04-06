Омские нефтяники и энергетики увеличили прибыль

Деятельность почти 400 омских компаний, среди которых нефтяники и энергетики, в январе стала сверхприбыльной. Зато убытки несут организации, занимающиеся оптовой торговлей и производством.

Как сообщает Омскстат, деятельность 31,8 % омских компаний в январе 2017 года стала убыточной. Убытки составили 0,9 млрд руб. Наихудший результат показали обрабатывающие производства (таковых более 27 %), компании, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, ремонтом автомобилей (20,8 %), предприятия сельского хозяйства (19,2 %).

Вместе с тем, "в плюс" вышли почти 400 организаций Омска (68,2 % от отчитавшихся предприятий). Их прибыль составила 7 млрд руб. По сравнению с январем 2016 года она увеличилась на 84 %. Наибольшая доля прибыльных компаний приходится на организации, производящие оборудование транспортные средства (25 %), нефтепродукты (15,9 %), занимающиеся производством, передачей и распределением пара и горячей воды (8,6 %).