Мэрия Омска хочет штрафовать перевозчиков-нелегалов по максимуму
Экономика  •   6 апреля 2017, 11:15, последнее обновление 6 апреля 2017, 11:24  •  печать

Мэрия Омска хочет штрафовать перевозчиков-нелегалов по максимуму

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В администрации предлагают применять наиболее жёсткое наказание к перевозчикам, которые неоднократно нарушают закон.

Городской департамент транспорта обратился в областное Управление государственного автодорожного надзора с просьбой ужесточить меры наказания для нелегальных перевозчиков. Их число резко увеличилось после сокращения 28 маршрутов и отмены маломестных "Газелей". С декабря правоохранители проводят ежедневные рейды, водителей без транспортных карт привлекают к ответственности по ст. 11.33 КоАП РФ "Нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса".

Однако перевозчиков-нелегалов не останавливают штрафы в три-пять тысяч рублей, и водители вновь выходят на закрытые маршруты. Накануне глава дептранспорта Алексей Мартыненко признал, что применяемые меры не столь эффективны, как хотелось бы. В связи с этим предлагается налагать на злостных нарушителей максимальное наказание. Как пояснили корреспонденту "Омск Здесь" в дептранспорта, речь идёт о наложении на юридическое лицо штрафа в размере 300 тыс. руб. Пока такое наказание применяется редко.

Теги  •  #департамент транспорта #общественный транспорт #штраф

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Комментарии
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Kristа I  •  6 апреля 2017, 14:37

А о пассажирах кто-нибудь задумался, им какая разница на чем уехать в час пик. Легалы-нелегалы, главное до пункта назначения по адекватной стоимости добраться!

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soveren11 Эксквайр  •  6 апреля 2017, 13:14

Гениально: сначала лишили людей работы, а теперь ещё и штрафами добивают. А им, между прочим, тоже нужно кушать и семьи кормить.

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Дима О  •  6 апреля 2017, 14:02

а вам тоже работу кто-то должен предоставить ?

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