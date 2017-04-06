Мэрия Омска хочет штрафовать перевозчиков-нелегалов по максимуму

Городской департамент транспорта обратился в областное Управление государственного автодорожного надзора с просьбой ужесточить меры наказания для нелегальных перевозчиков. Их число резко увеличилось после сокращения 28 маршрутов и отмены маломестных "Газелей". С декабря правоохранители проводят ежедневные рейды, водителей без транспортных карт привлекают к ответственности по ст. 11.33 КоАП РФ "Нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса".

Однако перевозчиков-нелегалов не останавливают штрафы в три-пять тысяч рублей, и водители вновь выходят на закрытые маршруты. Накануне глава дептранспорта Алексей Мартыненко признал, что применяемые меры не столь эффективны, как хотелось бы. В связи с этим предлагается налагать на злостных нарушителей максимальное наказание. Как пояснили корреспонденту "Омск Здесь" в дептранспорта, речь идёт о наложении на юридическое лицо штрафа в размере 300 тыс. руб. Пока такое наказание применяется редко.