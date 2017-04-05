Замдиректора омского спорткомплекса поймали на взятке в 100 тысяч рублей
Экономика  •   5 апреля 2017, 12:10, последнее обновление 5 апреля 2017, 13:56  •  печать

Замдиректора омского спорткомплекса поймали на взятке в 100 тысяч рублей

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В Омске 40-летний заместитель директора одного из спортивных комплексов города получил взятку от торговой фирмы за организацию мероприятия для её сотрудников. Им даже разрешили распивать алкоголь на территории спортучреждения.

В Омске СК возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего заместителя директора городского спорткомплекса. Он обвиняется в получении взятки в размере 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба

По предварительным данным, в марте 2017 года мужчина получил взятку от представителя торговой фирмы за организацию для сотрудников компании спортивно-оздоровительного мероприятия. Договор об оказании услуг он не составил, денежные средства в кассу учреждения также не внёс. Кроме того, замдиректора разрешил распивать алкоголь в помещениях на территории спорткомплекса. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки подразделений УМВД России по Омской области.

- В марте сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции получили оперативную информацию о предполагаемой передаче этого незаконного вознаграждения за предоставление помещений комплекса одной из омских компаний. А именно: бассейна, сауны и бани, - комментируют ситуацию в УМВД России по городу Омску. - Представители организации собирались провести там праздничное мероприятие за отдельную плату и организовать праздник с распитием спиртного, что в подобных учреждениях запрещено. Фехтовальный зал был запланирован для проведения банкета. Планировалось перенести занятия детских спортивных секций, проходящих в одно время с торжеством. Схема расчёта исключала социальный договор - деньги шли напрямую подозреваемому. Наши оперативники организовали наблюдение за гражданином и зафиксировали, что вся сумма передавалась в два этапа: сначала были переданы 30 тыс. руб., а позже еще 70 тыс. руб. Сразу же при получении второй части подозреваемый был задержан.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги  •  #взятка #замдиректора #спорткомплекс #уголовное дело

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Комментарии
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Катерина Бурвикова  •  5 апреля 2017, 12:39

Ну вот, как говорится, сколько веревочке не виться. Надеюсь его посадят!

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Nataly Petroff  •  5 апреля 2017, 13:36

За 100 тысяч не посадят. За миллионные взятки то еще мало кого посадили, а это мелочь совсем по масштабам чиновничьей братии.

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