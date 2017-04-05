Замдиректора омского спорткомплекса поймали на взятке в 100 тысяч рублей

В Омске СК возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего заместителя директора городского спорткомплекса. Он обвиняется в получении взятки в размере 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба
По предварительным данным, в марте 2017 года мужчина получил взятку от представителя торговой фирмы за организацию для сотрудников компании спортивно-оздоровительного мероприятия. Договор об оказании услуг он не составил, денежные средства в кассу учреждения также не внёс. Кроме того, замдиректора разрешил распивать алкоголь в помещениях на территории спорткомплекса. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки подразделений УМВД России по Омской области.
- В марте сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции получили оперативную информацию о предполагаемой передаче этого незаконного вознаграждения за предоставление помещений комплекса одной из омских компаний. А именно: бассейна, сауны и бани, - комментируют ситуацию в УМВД России по городу Омску. - Представители организации собирались провести там праздничное мероприятие за отдельную плату и организовать праздник с распитием спиртного, что в подобных учреждениях запрещено. Фехтовальный зал был запланирован для проведения банкета. Планировалось перенести занятия детских спортивных секций, проходящих в одно время с торжеством. Схема расчёта исключала социальный договор - деньги шли напрямую подозреваемому. Наши оперативники организовали наблюдение за гражданином и зафиксировали, что вся сумма передавалась в два этапа: сначала были переданы 30 тыс. руб., а позже еще 70 тыс. руб. Сразу же при получении второй части подозреваемый был задержан.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Ну вот, как говорится, сколько веревочке не виться. Надеюсь его посадят!
За 100 тысяч не посадят. За миллионные взятки то еще мало кого посадили, а это мелочь совсем по масштабам чиновничьей братии.