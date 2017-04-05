Омичи хотят получить налоговые вычеты почти на миллиард рублей

Более 22 тысяч омичей заявили о возврате из бюджета налоговых вычетов на сумму порядка 991,5 млн руб. Деньги вернут за понесённые расходы на лечение, обучение, покупку недвижимости.

По данным УФНС России по Омской области, возврату из бюджета подлежит 991,5 млн руб. налога на доходы физических лиц. Это почти на 40 млн руб. больше аналогичного периода прошлого года. Имущественные налоговые вычеты в связи с понесёнными расходами по покупке недвижимости заявили порядка 22 тыс. омичей. Из них 4 тыс. человек деньги просили вернуть за уплату процентов по кредиту.

Налоговые вычеты на лечение, обучение, по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного пенсионного страхования заявили более 5 тыс. жителей Омской области на сумму 315 млн руб.

В налоговой службе напоминают, что для налогоплательщиков, желающих получить налоговый вычет, срок подачи декларации не установлен. Они могут воспользоваться своим правом в течение всего года.