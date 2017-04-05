Омская фальшивомонетчица отделалась условным сроком

В Омске суд вынес приговор 50-летней Наталье Квицинии, которая печатала и сбывала поддельные купюры. Ей назначили наказание в виде трёх лет условно с испытательным сроком в три года.

Центральный районный суд города Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летней Натальи Квицинии. Она признана виновной в изготовлении и сбыте поддельных денег.

Суд установил, что в период с 1 января 2013 года до 19 марта 2016 года омичка устроила в арендуемой квартире в Омске фальшивомонетный цех. Женщина, используя компьютерную технику, отсканировала и сохранила на жёстком диске изображения денежных купюр номиналом 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Затем она распечатала на листах бумаги не менее 424 поддельных банковских билетов различного номинала.

В дальнейшем Наталья Квициния сбывала поддельные деньги на рынках и в киосках, где нет устройств по определению их подлинности. 19 марта 2016 года её поймали с поличным. В ходе личного досмотра полицейские изъяли у неё фальшивые купюры, а в из квартиры - оборудование и остальные поддельные деньги: женщина планировала сбыть 272 тыс. руб.

Центральный районный суд Омска учёл, что у неё на иждивении находится престарелая мать, страдающая тяжёлым заболеванием, а также раскаяние и помощь в раскрытии преступления, и назначил три года условно с испытательным сроком три года, обязав устроиться на работу.

Поддельные купюры суд постановил уничтожить. Приговор вступил в законную силу.