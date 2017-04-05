Омский предприниматель пойдёт под суд за неуплаченные 10 млн рублей налогов
Экономика  •   5 апреля 2017, 10:57  •  печать

Омский предприниматель пойдёт под суд за неуплаченные 10 млн рублей налогов

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45-летний бизнесмен два года предоставлял в налоговую службу декларации с неверными сведениями. В итоге он недоплатил налогов на сумму более чем 10 млн руб.

Первый заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 45-летнего индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

По мнению следствия, он в течение двух лет (с 2013 по 2014 годы) предоставлял в налоговый орган декларации с недостоверными сведениями о получении товаров от сельхозпроизводителей, в стоимость которых якобы был включен НДС. Это давало право на получение налогового вычета, что позволило ему уклониться от уплаты налогов на сумму более 10 млн рублей. Вину в совершении преступления он не признал.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Максимальный срок наказания по этой статье - 5 лет лишения свободы.

Теги  •  #декларация #налоговая служба #прокуратура

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Комментарии
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Надежда Васильева  •  5 апреля 2017, 11:05

Все тайное рано или поздно становится явным. Какой смелый- налоговую хотел обмануть. Стоят ли те деньги пяти лет свободы?

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