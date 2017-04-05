Омские власти заявляют, что банкротства "Тепловой компании" не будет

На муниципальном предприятии, снабжающем теплом 90 % потребителей города, идёт процедура финансового оздоровления. Руководство "Тепловой компании" даже планирует взять кредит, чтобы сократить кассовый разрыв.

По сообщению мэрии Омска, финансовое положение МП "Тепловая компания" постепенно стабилизируется, сокращаются дебиторская и кредиторская задолженности. Предприятию удалось добиться согласования графика погашения долгов со стороны АО "ОмскРТС". Это даёт возможность муниципальным тепловикам постепенно рассчитываться со сложившейся задолженностью, в том числе перед поставщиками топлива.

- Тема возможного банкротства, считаю, закрыта. В течение ближайшего времени рассчитываем полностью погасить накопившиеся долги. А затем планируем выйти на режим текущих платежей. Решается вопрос об открытии дополнительной кредитной линии, которая необходима для покрытия кассовых разрывов, - отметил Владимир Тухватулин.

Напомним, процедуру банкротства инициировало ООО "Газпром межрегионгаз Омск". Долг "Тепловой компании" перед поставщиком газа составил почти 300 млн руб. Но позже заявление было возвращено истцу. Добавим, от сетей муниципального предприятия теплоснабжением обеспечивается 90 % потребителей города.