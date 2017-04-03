Достройкой поликлиники на Левобережье вновь займётся сын омского строителя Сергея Оркиша
Экономика  •   3 апреля 2017, 10:44, последнее обновление 3 апреля 2017, 10:56  •  печать

Достройкой поликлиники на Левобережье вновь займётся сын омского строителя Сергея Оркиша

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Аукцион на достройку "юбилейной" поликлиники по улице 70 лет Октября выиграла компания "Домострой", директором которой является Павел Оркиш. Застройщик в ходе торгов сбил цену почти на полтора миллиона рублей.

Завершать возведение поликлиники на тысячу посещений в смену по ул. 70 лет Октября - проспект Комарова, которая строилась к 300-летию Омска, будет ООО "Домострой". Таковы итоги аукциона, подведённые заказчиком. Первоначальная цена контракта составляла чуть менее 32 млн руб. На аукцион заявились две компании - ООО "Инстрой" и ООО "Домострой", последнее и стало победителем, предложив цену в 29,9 млн руб. Заявка "Инстроя" была отклонена.

Напомним, как поясняли ИА "Омск Здесь" в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса, готовность объекта до начала аукциона составляла 70 %. ООО "Домострой" этот объект знаком, ведь этот подрядчик освоил 61 млн руб., выполняя здесь строительно-монтажные работы (кровельные работы, устройство фасадов, отопление, благоустройство территории, пуско-наладочные работы лифтового оборудования). Добавим, поликлиника возводилась к 300-летию Омска. Общая стоимость объекта составляла почти 900 млн руб. с учётом покупки медицинского оборудования.

Директором строительной компании является Павел Оркиш - сын известного омского строителя Сергея Оркиша.

Теги  •  #300-летие Омска #поликлиника #Сергей Оркиш

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