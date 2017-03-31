Омская область закрыла границы для свинины из Иркутска

По информации департамента ветеринарии Минсельхоза России в марте этого года на территории Российской Федерации произошло ухудшение эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней. Как пояснили ИА "Омск Здесь" в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в режиме карантина находятся 19 очагов африканской чумы свиней в шести регионах страны: Краснодарский край, Саратовская область, Крым, Кабардино-Балкария, Самарская и Иркутская области. В Омскую область временно ограничили ввоз свинины именно с этих 19 территорий.

Но особую тревогу у омичей вызывает выявление очага в Иркутской области, который возник в марте 2017 года в ЛПХ В. П. Берданюка, где содержалось 40 животных. Сейчас в регионе введён режим ЧС. Принято решение об изъятии свиней и продукции свиноводства в радиусе 5 км от очага.

Омская область в плане эпизоотической ситуации по африканской чуме в списке благополучных. Более того, это "эмбарго" не отразится на продовольственном рынке, поскольку предприятия Прииртышья способны закрыть потребность в свинине. Контрольно-надзорные органы региона проводят проверки, выясняя, было ли завезено на нашу территорию мясо из выявленных очагов болезни. Пока проверки дали отрицательный результат. Добавим, африканская чума свиней не опасна для людей, лишь для самих животных.