Глава омской компании стал фигурантом уголовного дела из-за невыплаты зарплаты

Директор ООО СМУ "Сибгазстройдеталь" в течение двух лет задерживал и не выплачивал в полном объёме зарплату своим работникам, направляя деньги на оплату аренды помещений и расчёты с контрагентами.

Нарушения трудового законодательства в деятельности ООО СМУ "Сибгазстройдеталь" удалось выявить в ходе прокурорской проверки. Как установили сотрудники надзорного органа, с 2015 по 2016 год работникам компании зарплату выдавали с задержками и не в полном объёме. Задолженность нарастала как снежный ком и в итоге превысила 3,2 млн руб. При этом, отмечают в прокуратуре, у директора компании Виталия Дружинина была возможность рассчитаться с работниками.

- Руководство предприятия имело финансовую возможность своевременно выполнять свои обязательства, поскольку за указанный период на его расчётные счета поступило более 22 млн рублей, которые направлялись на иные цели, в частности погашалась арендная плата, осуществлялись расчёты с контрагентами, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.

В результате Виталий Дружинин был привлечён к административной ответственности в виде десятитысячного штрафа. Впоследствии следственные органы возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трёх месяцев заработной платы).