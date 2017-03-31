В Омской области главбух перечисляла деньги сама себе
Экономика  •  31 марта 2017, 11:18  •  печать

В Омской области главбух перечисляла деньги сама себе

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В Омской области вынесен приговор бывшему бухгалтеру БУ "Областная станция по борьбе с болезнями животных по Любинскому району". 45-летняя Виктория Михайлова признана виновной в мошенничестве с использованием служебного положения.

Любинский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-бухгалтера БУ "Областная станция по борьбе с болезнями животных по Любинскому району" 45-летней Виктории Михайловой. Она признана виновной в трёх преступлениях, совершённых с использованием служебного положения.

Суд установил, что в период с мая 2011 года по май 2015 года Михайлова занимала вышеуказанную должность и пользовалась тем, что имела право подписи в банке, перечисляя на свой расчётный счёт деньги под видом выплаты больничных листов сотрудникам. Таким образом, она похитила 43 тыс. руб.

Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно и испытательным сроком в один год. Также суд лишил её права в течение полутора лет занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на госслужбе.

Теги  •  #главный бухгалтер #прокуратура #суд

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