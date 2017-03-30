Прокуратура хочет отправить в тюрьму экс-главу Седельниковского района
Экономика  •  30 марта 2017, 12:45, последнее обновление 30 марта 2017, 13:06  •  печать

Прокуратура хочет отправить в тюрьму экс-главу Седельниковского района

Автор:

Прокуратура оспаривает мягкий приговор бывшему главе Седельниковского района Николаю Хрищенко, который за должностное преступление осуждён условно. Обвинение просит назначить ему реальный срок.

Седельниковский районный суд Омской области 16 марта 2017 года вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-главы района 57-летнего Николая Хрищенко. Он признан виновным в превышении должностных полномочий.

Суд установил, что в период с ноября 2014 по февраль 2015 года Хрищенко, являясь главой района, незаконно снял статус специализированного жилищного фонда с 65 жилых помещений. После чего нарушил очерёдность выдачи жилья и выдал его лицам, не имевшим на это право. В дальнейшем эти люди приватизировали квартиры.

В результате незаконных действий Николай Хрищенко нанёс ущерб муниципальному бюджету на сумму более чем 73 млн рублей. Свою вину в совершении преступления он не признал, а ущерб не попытался возместить.

Суд учёл возраст подсудимого, состояние его здоровья и положительные характеристики и назначил наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также суд постановил взыскать с Николая Хрищенко сумму причинённого ущерба в размере более 73 млн рублей.

27 марта 2017 года прокуратура Седельниковского района оспорила решение суда в порядке апелляции, посчитав его чрезмерно мягким. Обвинение требует ужесточить приговор до пяти с половиной лет лишения свободы. Отбывать наказание чиновник должен в колонии общего режима.

Теги  •  #квартиры #превышение полномочий #прокуратура #суд #уголовное дело

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омичам рассказали, куда обращаться при затоплении дворов  •  сегодня, 12:33
Пропавшую студентку омского колледжа нашли мёртвой  •  сегодня, 12:18  •   1
Кошка из Томска приехала в Омск под капотом скорой  •  сегодня, 12:05  •   1
Собак омского приюта "Друг" заливает талой водой  •  сегодня, 11:59
В частном секторе Омска из колонок льётся грязная вода  •  сегодня, 11:05  •   1  •  
Телеканал "Продвижение" приходит вместе с НТВ-ПЛЮС на Дальний Восток  •  сегодня, 11:03
Еще новости
Иети шоу 240х400