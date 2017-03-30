Прокуратура хочет отправить в тюрьму экс-главу Седельниковского района

Седельниковский районный суд Омской области 16 марта 2017 года вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-главы района 57-летнего Николая Хрищенко. Он признан виновным в превышении должностных полномочий.

Суд установил, что в период с ноября 2014 по февраль 2015 года Хрищенко, являясь главой района, незаконно снял статус специализированного жилищного фонда с 65 жилых помещений. После чего нарушил очерёдность выдачи жилья и выдал его лицам, не имевшим на это право. В дальнейшем эти люди приватизировали квартиры.

В результате незаконных действий Николай Хрищенко нанёс ущерб муниципальному бюджету на сумму более чем 73 млн рублей. Свою вину в совершении преступления он не признал, а ущерб не попытался возместить.

Суд учёл возраст подсудимого, состояние его здоровья и положительные характеристики и назначил наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также суд постановил взыскать с Николая Хрищенко сумму причинённого ущерба в размере более 73 млн рублей.

27 марта 2017 года прокуратура Седельниковского района оспорила решение суда в порядке апелляции, посчитав его чрезмерно мягким. Обвинение требует ужесточить приговор до пяти с половиной лет лишения свободы. Отбывать наказание чиновник должен в колонии общего режима.