В Омской области три организации не платили зарплату сотрудникам

Прокуратура Большеуковского района Омской области обнаружила нарушения трудового законодательства в трёх организациях, две из которых имеют долги по зарплате в 300 тыс. руб.

Прокуратура Большеуковского района Омской области в ходе проверки обнаружила нарушение трудового законодательства в деятельности нескольких районных организаций. Выяснилось, что ООО "Сибирь ПРО" и МППП "Большеуковская автоколонна" нарушили Трудовой кодекс РФ и задолжали своим работникам за февраль 2017 года 132 тыс. руб. и 168 тыс. руб.

Проверка третьей организации - ООО УК "Байкал" - показала, что её руководство также нарушает ТК РФ. Организация выдавала зарплату реже двух раз в месяц. Кроме того, сроки выплаты заработной платы также не были закреплены.

По результатам проверки возбуждены административные дела по части 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которые находятся на рассмотрении. Также суд рассмотрел и удовлетворил 33 заявления о выдаче судебных приказов, связанных с взысканием невыплаченной зарплаты. Дальнейшее разрешение ситуации находится на контроле прокуратуры Большеуковского района.