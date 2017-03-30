В Омской области три организации не платили зарплату сотрудникам
Экономика  •  30 марта 2017, 10:50, последнее обновление 30 марта 2017, 11:33  •  печать

В Омской области три организации не платили зарплату сотрудникам

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Прокуратура Большеуковского района Омской области обнаружила нарушения трудового законодательства в трёх организациях, две из которых имеют долги по зарплате в 300 тыс. руб.

Прокуратура Большеуковского района Омской области в ходе проверки обнаружила нарушение трудового законодательства в деятельности нескольких районных организаций. Выяснилось, что ООО "Сибирь ПРО" и МППП "Большеуковская автоколонна" нарушили Трудовой кодекс РФ и задолжали своим работникам за февраль 2017 года 132 тыс. руб. и 168 тыс. руб.

Проверка третьей организации - ООО УК "Байкал" - показала, что её руководство также нарушает ТК РФ. Организация выдавала зарплату реже двух раз в месяц. Кроме того, сроки выплаты заработной платы также не были закреплены.

По результатам проверки возбуждены административные дела по части 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которые находятся на рассмотрении. Также суд рассмотрел и удовлетворил 33 заявления о выдаче судебных приказов, связанных с взысканием невыплаченной зарплаты. Дальнейшее разрешение ситуации находится на контроле прокуратуры Большеуковского района.

Теги  •  #административное дело #зарплата #прокуратура

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