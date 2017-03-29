Доход среднестатистического омича упал на полторы тысячи рублей

По данным Омскстата, в феврале этого года среднедушевой денежный доход жителя региона составил 22 827 руб. Тогда как год назад он был равен 24 326 руб.
Статистики подсчитали и заработную плату жителей области, занятых в различных сферах экономики. Самый большой доход имеют омичи, работающие в ресурсоснабжающих организациях. Их средняя номинальная начисленная заработная плата за январь составила 31 957 руб. Меньше всех получают работники сельского хозяйства - 17 987 руб.
Со среднестатистическим жителем все понятно. Очень интересно было бы узнать насколько изменились доходы не среднестатистических омичей.
Сейчас везде такое происходит, этого следовало ожидать я думаю. Все наладится.
Доходы упали, зато расходы выросли скорее всего, все не логично но факт
Конечно, из-за возрастающих цен расходы увеличились. Это каждый замечает. Нерадостная статистика.
По всей стране падает уровень доходов и, к сожалению, власти для увеличения зарплат ничего не делают, поэтому скоро будет статистика по вымиранию!
Зато цены растут! И вовсе не на 4%, как считает минфин. Дурь несусветная!