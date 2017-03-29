Доход среднестатистического омича упал на полторы тысячи рублей

По сравнению с прошлым годом среднедушевой доход населения Омской области упал почти на полторы тысячи рублей. В феврале 2017 года он составил 22,8 тыс. руб.

По данным Омскстата, в феврале этого года среднедушевой денежный доход жителя региона составил 22 827 руб. Тогда как год назад он был равен 24 326 руб.

Статистики подсчитали и заработную плату жителей области, занятых в различных сферах экономики. Самый большой доход имеют омичи, работающие в ресурсоснабжающих организациях. Их средняя номинальная начисленная заработная плата за январь составила 31 957 руб. Меньше всех получают работники сельского хозяйства - 17 987 руб.