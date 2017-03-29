Доход среднестатистического омича упал на полторы тысячи рублей
Экономика  •  29 марта 2017, 17:32, последнее обновление 29 марта 2017, 17:41  •  печать

Доход среднестатистического омича упал на полторы тысячи рублей

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По сравнению с прошлым годом среднедушевой доход населения Омской области упал почти на полторы тысячи рублей. В феврале 2017 года он составил 22,8 тыс. руб.

По данным Омскстата, в феврале этого года среднедушевой денежный доход жителя региона составил 22 827 руб. Тогда как год назад он был равен 24 326 руб.

Статистики подсчитали и заработную плату жителей области, занятых в различных сферах экономики. Самый большой доход имеют омичи, работающие в ресурсоснабжающих организациях. Их средняя номинальная начисленная заработная плата за январь составила 31 957 руб. Меньше всех получают работники сельского хозяйства - 17 987 руб.

Теги  •  #зарплата #Омскстат #сельское хозяйство

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  29 марта 2017, 21:10

Со среднестатистическим жителем все понятно. Очень интересно было бы узнать насколько изменились доходы не среднестатистических омичей.

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Natali N  •  29 марта 2017, 19:31

Сейчас везде такое происходит, этого следовало ожидать я думаю. Все наладится.

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Таисия Петрова  •  29 марта 2017, 18:48

Доходы упали, зато расходы выросли скорее всего, все не логично но факт

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Марина  •  29 марта 2017, 20:57

Конечно, из-за возрастающих цен расходы увеличились. Это каждый замечает. Нерадостная статистика.

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Ада С  •  29 марта 2017, 17:35

По всей стране падает уровень доходов и, к сожалению, власти для увеличения зарплат ничего не делают, поэтому скоро будет статистика по вымиранию!

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Сергей Кузнецов  •  29 марта 2017, 18:03

Зато цены растут! И вовсе не на 4%, как считает минфин. Дурь несусветная!

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