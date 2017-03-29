Омские полицейские и налоговики вернули в бюджет почти 2 млрд неуплаченных налогов

В прошлом году увеличилось количество налоговых проверок, проводимых налоговиками совместно с полицией. По их результатам в бюджет доначислено 1,6 млрд руб.

В Омской области обсудили результаты противодействия налоговым преступлениям на совместном совещании налоговых и правоохранительных органов. В 2016 году совместно с полицией проведено 106 выездных налоговых проверок. По их результатам налогоплательщикам дополнительно предъявлено к уплате в бюджет 1,6 млрд руб. Отмечается, что число совместных проверок возросло на 8,6 %. По материалам, предоставленным налоговой службой, возбуждено 16 уголовных дел, сумма ущерба по которым составила 155 млн руб. Также по статье 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов" осуждено три предпринимателя, в бюджет поступили суммы ущерба в размере 15 млн руб.

В прошлом году фискальными органами установлено более 100 фактов обналичивания денежных средств через фирмы-однодневки на сумму, превышающую 2 млрд руб. Найдено более 100 организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Информация о них направлена в правоохранительные органы для принятия решений о возбуждении уголовных дел.