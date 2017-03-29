В Омске начнут ловить перевозчиков, переоборудовавших "Газели" в легковые такси

В ближайшее время областные власти планируют провести внеплановый рейд по перевозчикам, которые переоборудовали свои "Газели" под легковые такси. Предприниматели таким образом нашли лазейку в законодательстве и пытаются остаться на рынке транспортных услуг.

На заседании рабочей группы по борьбе с теневым бизнесом, которое прошло вчера под руководством зампредседателя правительства Омской области Игоря Бондарева, рассматривались участившиеся случаи переоборудования транспортных средств категории D (автобусы) в категорию B (легковое транспортное средство). Таким образом перевозчики нашли лазейку в законодательстве, чтобы остаться на рынке транспортных услуг, вуалируя свою деятельность под работу легкового такси. Минпромом уже выдано около 50 разрешений на осуществление таких услуг. Но областные власти считают, что к перевозчикам, нарушающим требования транспортного законодательства, необходимо применять меры административного воздействия, в том числе арест транспортных средств.

На совещании решено в ближайшее время провести внеплановые проверки перевозчиков, получивших разрешения в сфере легкового такси. В рамках рейдов имеется возможность проверить фактическое прохождение медицинского осмотра водителя, порядок выпуска в линию легкового такси и другие факторы, влияющие на безопасность и законность перевозок.

Всего с 15 июля 2016 года по 24 марта 2017 года проверено более 2000 автотранспортных средств. Выявлено порядка тысячи различных нарушений, в числе которых отсутствие карты маршрута, нарушение мест посадки и высадки пассажиров, хранение транспортных средств в ночное время в неположенном месте, использование автобуса с иными характеристиками, не вписанными в карту маршрута. Составлено 452 протокола на сумму около 3,5 млн руб.