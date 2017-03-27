ОмПО "Иртыш" оштрафовали на 600 тысяч из-за сорняков
Экономика  •  27 марта 2017, 13:09  •  печать

ОмПО "Иртыш" оштрафовали на 600 тысяч из-за сорняков

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Специалисты омского управления Россельхознадзора нашли в Тарском районе заброшенные земли, принадлежащие производственному объединению "Иртыш". 

Более трёх лет производственное объединение "Иртыш" не использовало по назначению сельскохозяйственные земельные участки площадью 53,21 га в Тарском районе. В результате они заросли сорной травой: пыреем, полынью и белоголовником. Руководство завода также не организовало проведение обследования почвы на предмет её загрязнения. По крайней мере, документов, подтверждающих проведение таких мероприятий, сотрудникам надзорных органов представлено не было.  

- По данным фактам в отношении юридического лица было возбуждены дела об административном правонарушении, - рассказали в пресс-службе омского управления Россельхознадзора. - По результатам проверки ОмПО "Иртыш" привлечено к административной ответственности на общую сумму 600 000 рублей.

Также руководству производственного объединения было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Теги  •  #ОмПО Иртыш #Россельхознадзор #трава #штраф

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