ОмПО "Иртыш" оштрафовали на 600 тысяч из-за сорняков

Более трёх лет производственное объединение "Иртыш" не использовало по назначению сельскохозяйственные земельные участки площадью 53,21 га в Тарском районе. В результате они заросли сорной травой: пыреем, полынью и белоголовником. Руководство завода также не организовало проведение обследования почвы на предмет её загрязнения. По крайней мере, документов, подтверждающих проведение таких мероприятий, сотрудникам надзорных органов представлено не было.

- По данным фактам в отношении юридического лица было возбуждены дела об административном правонарушении, - рассказали в пресс-службе омского управления Россельхознадзора. - По результатам проверки ОмПО "Иртыш" привлечено к административной ответственности на общую сумму 600 000 рублей.

Также руководству производственного объединения было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.