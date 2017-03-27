В Омске вслед за "Атлантидой" закрылись клуб "Империя" и кофешоп "Амстердам"
Экономика  •  27 марта 2017, 11:15, последнее обновление 27 марта 2017, 14:44  •  печать

В Омске вслед за "Атлантидой" закрылись клуб "Империя" и кофешоп "Амстердам"

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Крупный омский холдинг Atlantida Group продолжает закрывать известные заведения.

Два месяца назад закрылся старейший омский ночной клуб "Атлантида", работавший 16 лет. На пресс-конференции, состоявшейся в кофешопе "Амстердам", заместитель управляющего по вопросам маркетинга Atlantida Group Алексей Витрив и коммерческий директор холдинга Вадим Гилёв честно признались, что заведение перестало приносить доход, поэтому и было принято решение его закрыть.

Сегодня, 27 марта, источники "Омск Здесь" в Atlantida Group сообщили о закрытии ещё двух заведений. Эту информацию подтвердили в самом холдинге.

- "Амстердам" у нас закрыли. И "Империю" тоже. В субботу заведения работали последний день, - сообщили по телефону, указанному в открытых источниках.

В отделе маркетинга Atlantida Group информацию о закрытии кофешопа и клуба пока не комментируют. 

Отметим, что "Амстердам" и "Империя" исчезли из списка заведений на официальном сайте холдинга. В паблике кофешопа в социальной сети "ВКонтакте" уже неделю отсутствует активность. Что касается группы клуба "Империя", то там сегодня появилась видеозапись с одной из вечеринок. Администраторы оставили к видео комментарий, очень похожий на прощание: "Империя" всегда в ваших сердцах".

Теги  •  #Atlantida Group #Амстердам #Атлантида #ночной клуб Империя

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Комментарии
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Анатолий Голик  •  27 марта 2017, 12:14

конец бизнесу однако. все москва кушала

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