В Омске главу «Сибуправтодора» арестовали на два месяца
Экономика  •  26 марта 2017, 11:50, последнее обновление 26 марта 2017, 14:55  •  печать

В Омске главу «Сибуправтодора» арестовали на два месяца

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Накануне в Омске прошел суд над главой омского филиала "Сибуправтодора" Александром Сахаровым. Он обвиняется в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство дорог.

Как уже писал "Омск Здесь", в Омске расследуется уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство дорог. Подозреваемым стал руководитель омского филиала "Сибуправтодора", которого ранее задержали.

Накануне, 25 марта, Куйбышевский районный суд удовлетворил ходатайство и постановил взять под стражу Александра Сахарова до 21 мая 2017 года, сообщают "Коммерческие вести". По версии следствия, он похитил 2 млн рублей из 63,4 млн, которые выделялись на реконструкцию автодороги от а. Тулумбай до автодороги Сосновка-Поповка Азовского немецкого национального муниципального района. Сам подозреваемый свою вину отрицает.

Адвокаты отметили, что у него на иждивении находятся двое маленьких детей, а супруга Юлия не работает. Поэтому попросили отпустить его под залог 2 млн рублей. Присутствующий на заседании отец Сахарова также предложил залог 4 млн рублей, но суд встал на сторону обвинения.

Теги  •  #арест #дороги #суд #уголовное дело

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Комментарии
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Анна Мишина  •  26 марта 2017, 13:32

Однако наличие двух маленьких детей не остановило его, когда он воровал бюджетный деньги.

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Николай Каринин  •  26 марта 2017, 12:32

Получается, за эти два месяца вина подозреваемого должна быть доказана, иначе он будет оправдан.

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