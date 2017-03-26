В Омске главу «Сибуправтодора» арестовали на два месяца

Как уже писал "Омск Здесь", в Омске расследуется уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство дорог. Подозреваемым стал руководитель омского филиала "Сибуправтодора", которого ранее задержали.
Накануне, 25 марта, Куйбышевский районный суд удовлетворил ходатайство и постановил взять под стражу Александра Сахарова до 21 мая 2017 года, сообщают "Коммерческие вести". По версии следствия, он похитил 2 млн рублей из 63,4 млн, которые выделялись на реконструкцию автодороги от а. Тулумбай до автодороги Сосновка-Поповка Азовского немецкого национального муниципального района. Сам подозреваемый свою вину отрицает.
Адвокаты отметили, что у него на иждивении находятся двое маленьких детей, а супруга Юлия не работает. Поэтому попросили отпустить его под залог 2 млн рублей. Присутствующий на заседании отец Сахарова также предложил залог 4 млн рублей, но суд встал на сторону обвинения.
Однако наличие двух маленьких детей не остановило его, когда он воровал бюджетный деньги.
Получается, за эти два месяца вина подозреваемого должна быть доказана, иначе он будет оправдан.