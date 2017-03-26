В Омске главу «Сибуправтодора» арестовали на два месяца

Накануне в Омске прошел суд над главой омского филиала "Сибуправтодора" Александром Сахаровым. Он обвиняется в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство дорог.

Как уже писал "Омск Здесь", в Омске расследуется уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство дорог. Подозреваемым стал руководитель омского филиала "Сибуправтодора", которого ранее задержали.

Накануне, 25 марта, Куйбышевский районный суд удовлетворил ходатайство и постановил взять под стражу Александра Сахарова до 21 мая 2017 года, сообщают "Коммерческие вести". По версии следствия, он похитил 2 млн рублей из 63,4 млн, которые выделялись на реконструкцию автодороги от а. Тулумбай до автодороги Сосновка-Поповка Азовского немецкого национального муниципального района. Сам подозреваемый свою вину отрицает.

Адвокаты отметили, что у него на иждивении находятся двое маленьких детей, а супруга Юлия не работает. Поэтому попросили отпустить его под залог 2 млн рублей. Присутствующий на заседании отец Сахарова также предложил залог 4 млн рублей, но суд встал на сторону обвинения.