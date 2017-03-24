За месяц цена на бензин в Омской области повысилась на 22 копейки
Экономика  •  24 марта 2017, 12:30, последнее обновление 24 марта 2017, 12:45  •  печать

За месяц цена на бензин в Омской области повысилась на 22 копейки

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Росстат подсчитал среднюю потребительскую цену на бензин и дизель в Омской области. За месяц она возросла на 22 копейки.

За прошедшую неделю в 43 субъектах Федерации отмечался рост цен на автомобильный бензин. По сравнению с прошлым месяцем в Омской области бензин подорожал на 22 копейки. Сейчас средняя его цена равна 35,39 руб.

Прииртышье по-прежнему входит в пятёрку регионов СФО с одними из самых низких цен на автомобильное топливо, традиционно уступая Красноярску, Горно-Алтайску, Абакану и Кемерову. На 20 марта средняя стоимость самой массовой марки бензина - АИ-92 составила 34,30 руб., АИ-95 - 38,43 руб., дизеля - 36,02 руб.

Теги  •  #АИ-92 #бензин #Росстат

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  24 марта 2017, 16:26

Все как обычно в духе наших традиций, нефть за это время упала почти на семь долларов, а бензин вырос, вот и вся математика без логики

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