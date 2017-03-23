Омская компания "Руском" купила крупное алтайское предприятие

Один из крупнейших производителей мясной продукции Алтайского края был продан омской компании за 596,9 млн руб.

Группа компаний "Руском" приобрела на торгах имущество обанкротившегося "Альтаир-агро" - крупного предприятия, специализирующегося на производстве мясной продукции. На конкурс заявились три компании, победителем было признано входящее в "Руском" ООО "Барнаульский пищевик", предложившее за имущество "Альтаир-агро" 596,9 млн руб.

Отметим, что на конкурс также подавала заявку другая омская компания - "Мясоперерабатывающий завод "Компур", принадлежащий бывшему депутату Законодательного собрания Омской области Димитрию Галаванову. Компания предложила лишь начальную цену - 568,5 млн руб.

"Альтаир-агро" работало в Алтайском крае с 2000 года. Компания выращивала зерновые, производила комбикорма и товарную свинину, занималась глубокой мясопереработкой, имела собственную фирменную розницу.

По данным "Коммерсанта", конкурсное производство на "Альтаир-агро" было введено летом прошлого года. Иск о банкротстве компании подала ПСК "Синергия" (Барнаул), которой алтайское предприятие задолжало 794,8 тыс. руб. Долг компании перед кредиторами - 1,7 млрд руб., основной кредитор - Сбербанк. Тогда участники рынка, обсуждая ситуацию вокруг предприятия говорили, что интерес к его активам проявляют омские мясопереработчики, в частности ГК "Руском".

Группа компаний "Руском" была основана в 1999 году как предприятие, специализирующееся на поставке и продаже натуральных специй, оболочек и технологий производства колбасных изделий. Сегодня в состав холдинга входят ООО "Морозовская птицефабрика", ООО "РУСКОМ-Агро", ООО "Сибирские колбасы", ООО "Алтайские колбасы" и ООО "Барнаульский пищевик".