Омская компания "Руском" купила крупное алтайское предприятие
Экономика  •  23 марта 2017, 16:50, последнее обновление 23 марта 2017, 18:14  •  печать

Омская компания "Руском" купила крупное алтайское предприятие

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Один из крупнейших производителей мясной продукции Алтайского края был продан омской компании за 596,9 млн руб. 

Группа компаний "Руском" приобрела на торгах имущество обанкротившегося "Альтаир-агро" - крупного предприятия, специализирующегося на производстве мясной продукции. На конкурс заявились три компании, победителем было признано входящее в "Руском" ООО "Барнаульский пищевик", предложившее за имущество "Альтаир-агро" 596,9 млн руб.

Отметим, что на конкурс также подавала заявку другая омская компания - "Мясоперерабатывающий завод "Компур", принадлежащий бывшему депутату Законодательного собрания Омской области Димитрию Галаванову. Компания предложила лишь начальную цену - 568,5 млн руб.  

"Альтаир-агро" работало в Алтайском крае с 2000 года. Компания выращивала зерновые, производила комбикорма и товарную свинину, занималась глубокой мясопереработкой, имела собственную фирменную розницу.

По данным "Коммерсанта", конкурсное производство на "Альтаир-агро" было введено летом прошлого года. Иск о банкротстве компании подала ПСК "Синергия" (Барнаул), которой алтайское предприятие задолжало 794,8 тыс. руб. Долг компании перед кредиторами - 1,7 млрд руб., основной кредитор - Сбербанк. Тогда участники рынка, обсуждая ситуацию вокруг предприятия говорили, что интерес к его активам проявляют омские мясопереработчики, в частности ГК "Руском".

Группа компаний "Руском" была основана в 1999 году как предприятие, специализирующееся на поставке и продаже натуральных специй, оболочек и технологий производства колбасных изделий. Сегодня в состав холдинга входят ООО "Морозовская птицефабрика", ООО "РУСКОМ-Агро", ООО "Сибирские колбасы", ООО "Алтайские колбасы" и ООО "Барнаульский пищевик".

Теги  •  #мясо #РУСКОМ #Темури Латария

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Роман Орехов  •  23 марта 2017, 17:54

При удачном течении бизнеса предприятия в дальнейшем налоги могут пополнить и городской бюджет и области

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