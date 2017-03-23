Директора одного из старейших омских предприятий обвинили в налоговом преступлении
Экономика  •  23 марта 2017, 15:42  •  печать

Директора одного из старейших омских предприятий обвинили в налоговом преступлении

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В Куйбышевский суд Омска поступило уголовное дело директора "Омской картографической фабрики" Татьяны Осинцевой. Её обвиняют в сокрытии от государства 11 млн руб.

Следственными органами СК РФ по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора АО "Омская картографическая фабрика" Татьяны Осинцевой. Её обвиняют по ст. 199.2 УК РФ - сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам.

По данным следствия, Осинцева, будучи осведомлена о наличии у предприятия недоимки по налогам и сборам и выставленных инкассовых поручений (безусловных к списанию) на общую сумму более 2 млн руб., для того чтобы денежные средства не были списаны в счёт погашения долга, сокрыла более 11 млн руб. Генеральный директор производила расчёты с контрагентами через третьих лиц, минуя расчётные счета картографической фабрики.

На следствии она вину признала и погасила долги по налогам. Дело принято к рассмотрению Куйбышевским судом. Добавим, что по аналогичной статье возбуждено уголовное дело в отношении известного омского строителя Бориса Медведева. Его обвиняют в сокрытии от государства 16 млн руб.

Теги  •  #картографическая фабрика #следственный комитет #уголовное дело

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  23 марта 2017, 16:02

Черные схемы подобного плана рано или поздно становятся достоянием органов, ведь всегда найдется тот, с кем не поделились, да и проверки все не купишь.

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