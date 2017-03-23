Росстат подсчитал зарплаты омских чиновников
Экономика  •  23 марта 2017, 15:28  •  печать

Росстат подсчитал зарплаты омских чиновников

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Среднестатистический омский муниципальный чиновник получает более 32 тыс. руб. в месяц. Чуть повыше зарплата у их коллег из областных министерств и ведомств - 45,7 тыс. руб.

Росстат не только пересчитал чиновников всех мастей и рангов, но и их среднюю заработную плату. Так, в Омской области число служащих в органах исполнительной власти субъекта составляет 2192 человека. Укомплектованность - 95,7 %. Больше всех муниципальных служащих. В Омске их более четырёх с половиной тысяч. Вместе с тем не хватает и их. Укомплектованность 97,4 %.

Средняя зарплата областных чиновников составляет 45,7 тыс. руб. Рост в доходах по сравнению с 2015 годом составил 1,7 %. Ниже зарплата у муниципальных чиновников. Она составляет 32,3 тыс. руб. Рост 0,5 %. Средняя зарплата в Омской области - 29,7 тыс. руб.

Теги  •  #зарплата #Росстат #чиновник

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  23 марта 2017, 16:29

Не очень и высокая заработная плата у чиновников судя по данным статистики, даже некомплект штатный поэтому наверное

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