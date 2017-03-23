Росстат подсчитал зарплаты омских чиновников

Среднестатистический омский муниципальный чиновник получает более 32 тыс. руб. в месяц. Чуть повыше зарплата у их коллег из областных министерств и ведомств - 45,7 тыс. руб.

Росстат не только пересчитал чиновников всех мастей и рангов, но и их среднюю заработную плату. Так, в Омской области число служащих в органах исполнительной власти субъекта составляет 2192 человека. Укомплектованность - 95,7 %. Больше всех муниципальных служащих. В Омске их более четырёх с половиной тысяч. Вместе с тем не хватает и их. Укомплектованность 97,4 %.

Средняя зарплата областных чиновников составляет 45,7 тыс. руб. Рост в доходах по сравнению с 2015 годом составил 1,7 %. Ниже зарплата у муниципальных чиновников. Она составляет 32,3 тыс. руб. Рост 0,5 %. Средняя зарплата в Омской области - 29,7 тыс. руб.