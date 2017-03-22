В модной омской рюмочной посетителей могли кормить салатом с кишечной палочкой

Претензии к качеству продукции, которую готовят в баре "Модная рюмочная", возникли у регионального Роспотребнадзора. Взятые пробы винегрета показали, что в салате содержатся бактерии группы кишечной палочки.

Управление Роспотребнадзора по Омской области не смогло доказать виновность ООО "Рок-клуб", которому принадлежит бар "Модная рюмочная". В ходе проведения административного расследования выяснилось, что в заведении общественного питания не соблюдаются требования к качеству выпускаемой продукции. В частности, были проведены лабораторные исследования изъятого образца винегрета. Эксперты нашли в нём бактерии группы кишечной палочки.

Был составлен протокол об административном правонарушении, Роспотребнадзор обратился в арбитражный суд для привлечения компании к ответственности. Но омский арбитраж к итогам проверки отнёсся весьма критично, указав в решении на то, что нарушена процедура фиксации правонарушения. А это ставит под сомнение его событие.

В суде представитель заведения пытался доказать, что понятые, которые поставили подписи в протоколе осмотра помещений бара, состоят в близких родственных отношениях со специалистом управления, проводившим проверку. Суд не увидел и фотофиксации нарушений. В итоге все эти обстоятельства не позволили арбитражу привлечь компанию к ответственности. Но у надзорного органа есть возможность обратиться в вышестоящую инстанцию для обжалования решения.