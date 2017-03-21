Омских чиновников поймали на нарушениях бюджетного законодательства
Экономика  •  21 марта 2017, 11:12  •  печать

Омских чиновников поймали на нарушениях бюджетного законодательства

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Прокуратурой Омской области выявлено более четырёх тысяч нарушений в сфере бюджетного законодательства. Чиновники не вели контроль за реализацией муниципальных программ, не контролировали и арендаторов земли, а также направляли деньги из резервных фондов на расходы, не являющиеся непредвиденными.

Региональная прокуратура подвела итоги надзорной деятельности за соблюдением бюджетного законодательства. Выяснилось, что органы местного самоуправления не в полной мере реализуют полномочия по обеспечению эффективного функционирования бюджетного процесса.

Чиновники шести муниципальных районов привлечены к ответственности за то, что не отчитывались об исполнении муниципальных программ, на которые выделялись бюджетные деньги. Не вели контроль за их реализацией и эффективностью. В Таре и Марьяновке муниципальные власти не вели должную работу по взысканию с арендаторов земли арендной платы.

Кроме того, были установлены факты неправомерного и нецелевого использования бюджетных средств в различных сферах поддержки бизнеса. В итоге предприниматель из Знаменского района получил субсидию на 2,6 млн руб. не совсем законным способом. Установили прокуроры и факт выделения средств резервного фонда на расходы, которые не относятся к категории непредвиденных. Эти нарушения найдены в Москаленском и Кормиловском районах.

Всего в сфере надзора за соблюдением бюджетного законодательства прокуроры выявили более четырёх тысяч нарушений. Порядка 700 лиц привлечены к различным видам ответственности.

Теги  •  #аренда #бюджет #прокуратура

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Persona Grata  •  21 марта 2017, 12:57

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