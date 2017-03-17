Омская область наторговала с Крымом на 1,7 млрд рублей

Республика Крым вышла на третье место в межрегиональном товарообороте Омской области среди регионов Южного федерального округа (18,7 %). Рост объёмов товарооборота произошел за счёт значительного увеличения объёма поставок из Омской области нефтехимического сырья.

Экономические связи нашего региона с Крымом после его присоединения к России практически стали формироваться весной 2014 года. Уже через год после исторических событий объём взаимного товарооборота составил более 1,7 млрд руб., в основном, благодаря вывозу товаров из Прииртышья. В 2015 году с полуострова в Омскую область ввезено товаров на сумму около 56 млн руб.