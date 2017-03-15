Омский дом траурных обрядов по улице 10 лет Октября находится вне закона
Экономика  •  15 марта 2017, 12:23  •  печать

Омский дом траурных обрядов по улице 10 лет Октября находится вне закона

Автор: Виктория Стрельникова

Здание дома траурных обрядов, расположившееся по улице 10 лет Октября рядом со Старо-Восточным кладбищем, до сих пор не получило разрешение на эксплуатацию.

Прокуратура нашла нарушения в деятельности ООО "Рай", которое отстроило огромный дом траурных обрядов по улице 10 лет Октября, 208в. В ходе проверки выяснилось, что компании в аренду был предоставлен земельный участок для строительства комплекса ритуальных услуг. Ритуальный дом построен, но разрешение на ввод в эксплуатацию предприниматели не получили, поскольку по факту выстроили трёхэтажный объект, в отношении которого по закону при строительстве должен вестись государственный надзор.

Проверяющие выяснили, что несмотря на отсутствие разрешения, этот объект работает, причём круглосуточно. В нём проходят траурные обряды. Налицо административное правонарушение в сфере установленного порядка строительства. Вместе с тем "Рай" находится в стадии банкротства. Общая сумма долгов общества достигает 30 млн руб. В настоящий момент конкурсным управляющим общества назначен Андрей Калашников, который также был в курсе отсутствия разрешительной документации.

В итоге Арбитражным судом Омской области принято решение о привлечении ООО "Рай" к административной ответственности. Компания-банкрот должна выплатить штраф в размере 10 тыс. руб., если не сможет отменить это решение арбитража.

Теги  •  #Арбитражный суд #прокуратура #Траур

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