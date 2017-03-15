Все возрасты покорны: омичи открывают бизнес после восьмидесяти

ИА "Омск Здесь" решило выяснить, в каком возрасте омичи штурмуют бизнес-высоты и кого в предпринимательстве больше - мужчин или женщин.

По просьбе ИА "Омске Здесь" Управление федеральной налоговой службы по Омской области подвело любопытную статистику, выяснив, в каком возрасте чаще всего омичи открывают собственное дело и каким бизнесом предпочитает заниматься молодёжь и их более взрослые коллеги.

На начало марта в Омской области зарегистрировано 47,9 тыс. индивидуальных предпринимателей. Выясняется, что в сфере омского бизнеса гендерное превосходство имеют представители сильной половины человечества. 57,4 % ИП зарегистрировано мужчинами.

- Статистика отражает давнюю диспропорцию. Женское предпринимательство имеет ряд особенностей, главная из которых, - период рождения и воспитания детей. В обществе главенствуют традиционные семейные ценности, и редкий мужчина согласится брать отпуск по уходу за ребёнком, - поясняет председатель правления Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства Вадим Морозов.

Хотя вице-президент Омского областного Союза предпринимателей Татьяна Ерёменко отложенный поход женщин в бизнес объясняет сугубо прагматичными целями.

- Уверена, в 2003-2006 годах статистика была совершенно иной. Дам было больше. Время позволяло, рисков оказывалось меньше. Многие представительницы прекрасной половины человечества открывают дело на сервисном рынке, а сервисные вещи востребованы тогда, когда на рынке есть деньги. В настоящий момент деньги из него выкачаны. Поэтому всё весьма прагматично, - резюмирует Татьяна Ерёменко.

Основная масса бизнесменов (37,7 %) - омичи старше 45 лет. Молодёжи в этой среде пока маловато. Всего 5,9 % индивидуальных предпринимателей не старше 26 лет.

- Лет 10 назад познакомилась с одним американским исследователем. Он изучал опыт 90-х годов и в итоге вывел статистку, кто же в России стал предпринимателем, - продолжает Татьяна Ерёменко. - Он нарисовал картинку, которая для меня совпала на все 100 %. Предпринимателями стали те, кто был рождён с 1960 по 1975 годы. Эти люди ещё успели побывать в комсомоле, который научил их коллективной деятельности. Но их не сломил сегодняшний индивидуализм, они смогли выжить в существующей реальности. Поэтому современные предприниматели те, кто старше 45 лет. Зато бизнесменами стали те, кто "вырос" за счёт приватизации - бывшая наша партократия. Для меня объяснение этой возрастной статистики именно такое.

Как выясняется, не только любви, но и бизнесу покорны все возраста. В Прииртышье зарегистрировано 14 ИП омичами, чей возраст составляет от 80 до 88 лет. И лишь один собственное предприятие открыл до совершеннолетия - в 16 лет.

Омичи старше 60 лет в качестве основного вида деятельности при регистрации выбирают торговлю. Следующими по популярности становятся сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, деятельность по операциям с недвижимым имуществом.

- Во многом уход в торговлю объясняется курсом на самозанятость населения, - считает Вадим Морозов. - Эти люди обеспечивают себе дополнительный заработок, открывая свои торговые точки и имея тем самым возможность получить доход, позволяющий жить так, как они планировали. Так исторически сложилось, что сельским хозяйством занимаются представители старшего поколения. Отрасль среди молодёжи не модной считается. В этой сфере очень мало молодых руководителей.

Хотя в топ популярных видов предпринимательской деятельности у молодёжи (до 26 лет) также входит торговля. Зато действительно нет сельского хозяйства. Чаще всего они выбирают такие сферы, как строительство, транспортировку и хранение.