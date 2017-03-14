Застройщик "Ясной поляны" признан банкротом
Экономика  •  14 марта 2017, 12:10  •  печать

Застройщик "Ясной поляны" признан банкротом

Автор: Екатерина Криль

Арбитражный суд признал банкротом компанию "РоКАС", которой осталось достроить один дом в микрорайоне на окраине Омска.

На сегодняшнем заседании Арбитражный суд Омской области признал ООО "РоКАС" несостоятельным и ввёл в компании конкурсное производство. Иск о банкротстве подавал главный кредитор казахстанский "АТФ Банк". Конкурсным управляющим назначен Вячеслав Алексин, сообщает "Новый Омск".

Компания "РоКАС" с 2010 года находилась в стадии финансового оздоровления. Банкротство могло состоятся в конце прошлого года, однако фирме удалось договориться с кредитором. За это время в эксплуатацию ввели дом № 8 в микрорайоне "Ясная поляна", строившийся на деньги дольщиков. Незаконченным остался дом № 9 на 164 квартиры. Дольщики имеют право создать жилищно-строительный кооператив и завершить строительство, вновь вложив свои средства.

Теги  •  #Арбитражный суд #АТФ Банк #банкротство #РоКАС #Ясная Поляна

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Министр строительства и ЖКК запретил большегрузам ездить по омским дорогам  •  сегодня, 11:58
Стала известна дата первого регулярного рейса из Омска в Сочи  •  сегодня, 11:39
LIVE: "Межрегиональный конкурс юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета"  •  сегодня, 11:27  •    •  Live
В Омске прокуратура внесла представление директору школы за поборы с родителей  •  сегодня, 11:26
Владельцы омских пивных магазинов и банков не вывозят снег со своих территорий  •  сегодня, 11:14  •   1
Омские пенсионеры стали меньше работать  •  сегодня, 10:50
Еще новости
Ювелирный 240Х400
Иети шоу 240х400