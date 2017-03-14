Застройщик "Ясной поляны" признан банкротом

Арбитражный суд признал банкротом компанию "РоКАС", которой осталось достроить один дом в микрорайоне на окраине Омска.

На сегодняшнем заседании Арбитражный суд Омской области признал ООО "РоКАС" несостоятельным и ввёл в компании конкурсное производство. Иск о банкротстве подавал главный кредитор казахстанский "АТФ Банк". Конкурсным управляющим назначен Вячеслав Алексин, сообщает "Новый Омск".

Компания "РоКАС" с 2010 года находилась в стадии финансового оздоровления. Банкротство могло состоятся в конце прошлого года, однако фирме удалось договориться с кредитором. За это время в эксплуатацию ввели дом № 8 в микрорайоне "Ясная поляна", строившийся на деньги дольщиков. Незаконченным остался дом № 9 на 164 квартиры. Дольщики имеют право создать жилищно-строительный кооператив и завершить строительство, вновь вложив свои средства.