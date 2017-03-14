Двух омских чиновников наказали за проверки предпринимателей

К административной ответственности привлечены чиновники двух сельских поселений Русско-Полянского района Омской области. Они проводили проверки предпринимателей без каких-либо на то оснований.

Прокуратура Русско-Полянского района Омской области в ходе проверки выявила нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности в администрациях Солнечного и Новосанжаровского сельских поселений Русско-Полянского района. Выяснилось, что муниципальные чиновники без каких-либо оснований проводили документарные проверки соблюдения земельного законодательства в отношении двух местных предприятий. Вместе с тем проверки эти не были включены в сводный план, который утверждается прокуратурой.

По фактам нарушений прокурор Русско-Полянского района внёс главам поселений представления, в отношении должностных лиц - главы Новосанжаровского и заместителя главы Солнечного сельских поселений возбуждены дела об административном правонарушении. Виновные привлечены к ответственности.