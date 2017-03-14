Двух омских чиновников наказали за проверки предпринимателей
Экономика  •  14 марта 2017, 10:26, последнее обновление 14 марта 2017, 10:26  •  печать

Двух омских чиновников наказали за проверки предпринимателей

Автор: Виктория Стрельникова

К административной ответственности привлечены чиновники двух сельских поселений Русско-Полянского района Омской области. Они проводили проверки предпринимателей без каких-либо на то оснований.

Прокуратура Русско-Полянского района Омской области в ходе проверки выявила нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности в администрациях Солнечного и Новосанжаровского сельских поселений Русско-Полянского района. Выяснилось, что муниципальные чиновники без каких-либо оснований проводили документарные проверки соблюдения земельного законодательства в отношении двух местных предприятий. Вместе с тем проверки эти не были включены в сводный план, который утверждается прокуратурой.

По фактам нарушений прокурор Русско-Полянского района внёс главам поселений представления, в отношении должностных лиц - главы Новосанжаровского и заместителя главы Солнечного сельских поселений возбуждены дела об административном правонарушении. Виновные привлечены к ответственности.

Теги  •  #бизнес #проверка #прокуратура

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Анастасия Радченко  •  14 марта 2017, 11:09

Готова поспорить, эти проверки не в каких документах не упомянуты. Просто попытка сорвать взятку.

Ответить
Последние новости
Министр строительства и ЖКК запретил большегрузам ездить по омским дорогам  •  сегодня, 11:58
Стала известна дата первого регулярного рейса из Омска в Сочи  •  сегодня, 11:39
LIVE: "Межрегиональный конкурс юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета"  •  сегодня, 11:27  •    •  Live
В Омске прокуратура внесла представление директору школы за поборы с родителей  •  сегодня, 11:26
Владельцы омских пивных магазинов и банков не вывозят снег со своих территорий  •  сегодня, 11:14  •   1
Омские пенсионеры стали меньше работать  •  сегодня, 10:50
Еще новости
Ювелирный 240Х400
Иети шоу 240х400