Омский бизнес-инкубатор покинула компания, планировавшая построить завод в Кормиловке
Экономика  •  10 марта 2017, 16:37, последнее обновление 10 марта 2017, 16:38  •  печать

Омский бизнес-инкубатор покинула компания, планировавшая построить завод в Кормиловке

Автор: Виктория Стрельникова

Омский региональный бизнес-инкубатор ищет нового резидента. Помещения инкубатора покинула компания "Сибирский кварц", которая планировала заняться строительством завода по подготовке сырья для стекольной промышленности.

Омский региональный бизнес-инкубатор объявил конкурс на заселение. Как пояснили ИА "Омск Здесь", свободным остаётся одно помещение, поскольку с его прежним арендатором пришлось расторгнуть договор из-за неудовлетворительных показателей. Это ООО "Сибирский кварц". Предприятие планировало построить горно-обогатительный комплекс по производству кварцевых песков в Кормиловском районе. Там же это общество было и зарегистрировано. Учредителем компании является ООО "Кварц групп", принадлежащее в свою очередь ООО "Сибирский промышленный холдинг" из Свердловской области. В своё время это екатеринбургское предприятие даже получило лицензию на геологическое изучение и разработку месторождения песка в Кормиловке. "Сибирский кварц" рассчитывал на привлечение федерального финансирования, но, похоже, бюджетных денег так и не получил.

В прошлом году региональному бизнес-инкубатору удалось достичь стопроцентной заполняемости. Площади здесь сдаются на льготных условиях. По данным отчёта за 2016 год, увеличен доход от аренды. В 2014 он составлял 521 тыс. руб., в 2015 году - чуть более 1 млн руб., в 2016-м - 2,3 млн руб. Напомним, в конце позапрошлого года инкубатор возглавил экс-министр имущественных отношений Омской области Виктор Соболев. К слову, в настоящий момент в отношении него в суде рассматривается уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий.

Теги  •  #аренда #бизнес-инкубатор #Виктор Соболев

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