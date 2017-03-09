Омские сельхозпредприятия заплатили 1,4 млрд рублей налогов
Экономика  •   9 марта 2017, 11:40, последнее обновление 9 марта 2017, 11:59  •  печать

Омские сельхозпредприятия заплатили 1,4 млрд рублей налогов

Автор: Антон Маликов

В омском УФНС сообщили об увеличении налоговых поступлений от предприятий сельскохозяйственной отрасли.

В 2016 году сельхозпредприятия Омской области перечислили 1,4 млрд руб. в консолидированный бюджет Российской Федерации. По сравнению с предыдущим отчётным периодом, сумма поступлений увеличилась на 100 млн руб. или 5,2 %.

- Наибольшую долю поступлений обеспечили "Птицефабрика "Сибирская", "Омский Бекон", "Титан-Агро", "Иртышское" и "Руском-агро", - сообщили в омском УФНС.

Добавим, что в прошлом году налоговики зафиксировали рост налоговых отчислений по многим отраслям. Так, омские производители электроники перечислили в консолидированный бюджет РФ 4 млрд руб. налогов. Сумма поступлений по сравнению в предыдущим годом увеличилась на 1 млрд руб.

Также больше налогов заплатили предприятия малого и среднего бизнеса Омска. В 2016 году сумма отчислений от данной категории налогоплательщиков составила 17 млрд руб.

Теги  •  #налоги #сельское хозяйство #УФНС

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