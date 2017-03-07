Лучшая строительная компания Омска требует с городских властей 7,8 млн руб.

ООО "СибДор" выполняло ремонт дорог в 10-м микрорайоне, но деньги за работу так и не получило. Иск дорожников к городским властям на сумму в 7,8 млн руб. удовлетворён Арбитражным судом Омской области.

Судебная тяжба между ООО "СибДор" и "Управлением дорожного хозяйства и благоустройства" началась в середине января этого года. Компания просила взыскать с ответчика 4,9 млн руб. задолженности по оплате выполненных работ и 2,4 млн руб., внесенных в счёт обеспечения исполнения по договору подрядных работ. "СибДор" выступало подрядчиком работ по устройству проездов, тротуаров и площадок на территории 10-го микрорайона. Это границы улиц 70 лет Октября - бульвар Архитекторов - Крупской - Дмитриева. Договор заключён в октябре прошлого года. Его общая стоимость - 8,1 млн руб.

Дорожники ремонт выполнили на сумму в 4,9 млн руб. Был подписан акт сдачи-приёмки, претензий к подрядчику не возникло, но денег он так и не увидел. Причём даже собственных, которые перечислены управлению в счёт обеспечения. Иск дорожной организации арбитражем удовлетворён. В департаменте городского хозяйства пояснить причину невыплаты не смогли, телефон директора Управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимира Казимирова не отвечает.

Напомним, компания "СибДор" занимается строительством автомобильных дорог и магистралей. Директором является Лазар Погосян. Одним из крупнейших контрактов предприятия стала реконструкция привокзальной площадки к 300-летию Омска. До этого дорожники активно участвовали в программе капитального ремонта дворовых территорий и межквартальных проездов. По итогам 2014 года она признана лучшей строительной компанией Омска.