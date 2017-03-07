Лучшая строительная компания Омска требует с городских властей 7,8 млн руб.
Экономика  •   7 марта 2017, 15:12, последнее обновление 7 марта 2017, 15:26  •  печать

Лучшая строительная компания Омска требует с городских властей 7,8 млн руб.

Автор: Виктория Стрельникова

ООО "СибДор" выполняло ремонт дорог в 10-м микрорайоне, но деньги за работу так и не получило. Иск дорожников к городским властям на сумму в 7,8 млн руб. удовлетворён Арбитражным судом Омской области.

Судебная тяжба между ООО "СибДор" и "Управлением дорожного хозяйства и благоустройства" началась в середине января этого года. Компания просила взыскать с ответчика 4,9 млн руб. задолженности по оплате выполненных работ и 2,4 млн руб., внесенных в счёт обеспечения исполнения по договору подрядных работ. "СибДор" выступало подрядчиком работ по устройству проездов, тротуаров и площадок на территории 10-го микрорайона. Это границы улиц 70 лет Октября - бульвар Архитекторов - Крупской - Дмитриева. Договор заключён в октябре прошлого года. Его общая стоимость - 8,1 млн руб.

Дорожники ремонт выполнили на сумму в 4,9 млн руб. Был подписан акт сдачи-приёмки, претензий к подрядчику не возникло, но денег он так и не увидел. Причём даже собственных, которые перечислены управлению в счёт обеспечения. Иск дорожной организации арбитражем удовлетворён. В департаменте городского хозяйства пояснить причину невыплаты не смогли, телефон директора Управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимира Казимирова не отвечает.

Напомним, компания "СибДор" занимается строительством автомобильных дорог и магистралей. Директором является Лазар Погосян. Одним из крупнейших контрактов предприятия стала реконструкция привокзальной площадки к 300-летию Омска. До этого дорожники активно участвовали в программе капитального ремонта дворовых территорий и межквартальных проездов. По итогам 2014 года она признана лучшей строительной компанией Омска. 

Теги  •  #Владимир Казимиров #департамент городского хозяйства #пробки #ремонт дорог

Читайте также

Вавилон 980х90

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Омские предприниматели лишились крупной суммы, закупив цветы к 8 Марта  •  сегодня, 17:24  •   3
Виктор Назаров: "Экономить на Вечном огне могут только бессовестные люди"  •  сегодня, 17:08
"Атмосфера кабаре". Омские драмовцы о премьере спектакля "Три товарища"  •  сегодня, 17:07  •  
Омичка выстрелила из лука ногами и побила мировой рекорд  •  сегодня, 17:00
Омский губернатор поднялся в рейтинге влияния глав регионов  •  сегодня, 16:32
Омские автоинспекторы сняли для омичек клип к 8 Марта  •  сегодня, 16:15  •   1  •  
Еще новости
СибРМ 240x400
Ювелирный Союз 240Х400
Золото55 240x400