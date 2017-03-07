В крупнейшие омские предприятия вложат 45 млрд рублей

В 2017 году ожидается увеличение объёмов производства на омских предприятиях, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Так ПАО "Сатурн" увеличит объёмы производства в 1,6 раза к 2016 году, АО "ОНИИП" - в 1,7 раза, АО "Высокие технологии" - на 15 %, ОМО имени Баранова - на 10 %, АО "ЦКБА" - на 7 %, ПАО "Омский каучук" - на 15 %. В развитие крупнейших омских машиностроительных и нефтехимических предприятий будет вложено более 45 млрд руб., что в два раза больше, чем в 2016 году.

На сегодняшний день на рассмотрении в Фонде развития промышленности находятся три омских заявки на получение господдержки. В Фонде перспективных исследований рассматриваются два омских проекта.