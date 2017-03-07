В крупнейшие омские предприятия вложат 45 млрд рублей
Экономика  •   7 марта 2017, 14:42, последнее обновление 7 марта 2017, 15:28  •  печать

В крупнейшие омские предприятия вложат 45 млрд рублей

Автор: Василий Епанчинцев

В Омской области инвестиции в производственной сфере вырастут вдвое.

В 2017 году ожидается увеличение объёмов производства на омских предприятиях, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Так ПАО "Сатурн" увеличит объёмы производства в 1,6 раза к 2016 году, АО "ОНИИП" - в 1,7 раза, АО "Высокие технологии" - на 15 %, ОМО имени Баранова - на 10 %, АО "ЦКБА" - на 7 %, ПАО "Омский каучук" - на 15 %. В развитие крупнейших омских машиностроительных и нефтехимических предприятий будет вложено более 45 млрд руб., что в два раза больше, чем в 2016 году.

На сегодняшний день на рассмотрении в Фонде развития промышленности находятся три омских заявки на получение господдержки. В Фонде перспективных исследований рассматриваются два омских проекта.

Теги  •  #инвестиции #производство

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