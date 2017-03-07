На Нижнеомском маслозаводе бизнесмена Карева прошла прокурорская проверка
Экономика  •   6 марта 2017, 21:11, последнее обновление 6 марта 2017, 21:29  •  печать

На Нижнеомском маслозаводе бизнесмена Карева прошла прокурорская проверка

Автор: Антон Маликов

Прокуроры Нижнеомского района нагрянули с проверкой на предприятие, принадлежащее предпринимателю Дмитрию Кареву. 

Бизнесмен Дмитрий Карев сообщил об обысках, проходящих на его предприятии - маслозаводе "Нижнеомском". В беседе с журналистами предприниматель признался, что приехавшие гости из прокуратуры стали для него неожиданностью.

- Мне позвонили с завода и сообщили, что приехала проверка. Сам прокурор района, его зам, представитель Роспотребнадзора, - сообщил Дмитрий Карев корреспонденту БК55. - Сначала пришло предписание – потребовали документы о том, ведет ли завод какую-то деятельность. Завод давно не работает, им все бумаги были предоставлены. Но несмотря на это, в помещение завода нагрянула так называемая проверка.

В прокуратуре "Омскинформу" сообщили, что на предприятии прошла внеплановая проверка, а не обыски. Также в пресс-службе надзорного органа отметили, что интерес прокуроров к заводу связан с неоднократными случаями появления фальсифицированной продукции и жалобами жителей области. 

Напомним, "Нижнеомский" маслозавод был выставлен Дмитрием Каревым на продажу в 2015 году. Спустя год министр сельского хозяйства и продовольствия Максим Чекусов заявил, что предприятие перерегистрировалось в Казани, а его владелец долгое время отказывался рассчитываться со сборщиками молока. 

Теги  •  #Дмитрий Карев #Нижнеомский маслозавод #обыск #прокуратура

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