Алтайские бизнесмены за 28 млн рублей выкупили имущество омской компании-банкрота
Экономика  •   6 марта 2017, 16:10  •  печать

Алтайские бизнесмены за 28 млн рублей выкупили имущество омской компании-банкрота

Автор: Виктория Стрельникова

"Торговый дом "Продинвест" стал победителем аукциона по продаже имущества обанкротившейся омской компании "Сибзерно". Здание недостроенного элеватора и автомобильная техника проданы по начальной цене за 28,2 млн руб.

На прошлой неделе конкурсным управляющим ООО "Сибзерно" Максимом Бобровым опубликовано сообщение о заключении договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества с алтайской компанией "ТД "Продинвест". Уточним, что "Сибзерно" занималось оптовой торговлей, хранением и складированием зерна. В состав предприятия входило несколько элеваторов. Банкротом общество признано в 2014 году, его активы выставлены на продажу.  

На аукцион комплекс по приёмке, хранению и отгрузке зерна, расположенный в Калачинске и степенью готовности в 66 %, выставлялся несколько раз. Причём с каждым новым аукционом цена имущественного комплекса падала. В итоге вместо 27 млн руб. он был продан за 17,7 млн руб., ещё в 10,5 млн руб. оценено движимое имущество. Конкуренции на торгах у алтайцев не было, поэтому активы омской компании они забрали без какой-либо борьбы по первоначальной заявленной стоимости.

Теги  •  #банкротство #недвижимость #торги

Читайте также

Вавилон 980х90

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Маленькая девочка сильно обгорела на пожаре в Омской области  •  сегодня, 16:43
В июне в Омске пройдёт неделя моды  •  сегодня, 16:37
В мэрии рассказали, какие ПАЗы будут возить омичей  •  сегодня, 16:30
Долг омского депутата Хабулды Шушубаева выставили на торги  •  сегодня, 16:23
Мэрия Омска хочет вырубить старые тополя в городке Нефтяников  •  сегодня, 16:05
Омский дизайнер впервые представит коллекцию одежды на Неделе моды в Риме  •  сегодня, 16:04
Еще новости
СибРМ 240x400
Ювелирный Союз 240Х400
Золото55 240x400