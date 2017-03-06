Алтайские бизнесмены за 28 млн рублей выкупили имущество омской компании-банкрота

На прошлой неделе конкурсным управляющим ООО "Сибзерно" Максимом Бобровым опубликовано сообщение о заключении договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества с алтайской компанией "ТД "Продинвест". Уточним, что "Сибзерно" занималось оптовой торговлей, хранением и складированием зерна. В состав предприятия входило несколько элеваторов. Банкротом общество признано в 2014 году, его активы выставлены на продажу.

На аукцион комплекс по приёмке, хранению и отгрузке зерна, расположенный в Калачинске и степенью готовности в 66 %, выставлялся несколько раз. Причём с каждым новым аукционом цена имущественного комплекса падала. В итоге вместо 27 млн руб. он был продан за 17,7 млн руб., ещё в 10,5 млн руб. оценено движимое имущество. Конкуренции на торгах у алтайцев не было, поэтому активы омской компании они забрали без какой-либо борьбы по первоначальной заявленной стоимости.