Казахстан хочет отказаться от омских нефтепродуктов

В соседней с Омской областью Республике Казахстан к 2019 году надеются полностью отказаться от импорта ГСМ. Предполагается, что план по импортозамещению удастся выполнить за счёт модернизации нефтеперерабатывающих заводов.

Казахстан хочет полностью отказаться от импорта горюче-смазочных материалов и развивать собственную глубокую переработку нефти на своей территории. Уже в 2019 году страна может полностью перейти на самообеспечение ГСМ. Об этом сообщает сайт News-Asia.

В 2009 году в республике приняли комплексный план развития нефтеперерабатывающих заводов. Благодаря ему суммарная мощность переработки нефти должна возрасти до 17,5 млн тонн в год. Соответственно, Казахстан может обеспечивать продуктами нефтепереработки не только собственную страну, но и отправлять их на экспорт. Пока же основными поставщиками моторного топлива к нашим соседям являются "Башнефть" и "Газпром нефть". По данным издания, в 2016 году 1,2 млн тонн импорта пришлось на Омский НПЗ, более 0,5 млн тонн поставил Орский НПЗ "Фортеинвеста".

Впрочем, амбициозные планы казахстанской стороны вызывают скептицизм у экспертного сообщества. В качестве аргументов они приводят три факта. Во-первых, модернизация местных нефтезаводов проходит слишком долго. Ей подвергаются исключительно старые производства, а не строятся новые мощности. Кроме того, казахстанские власти ставку делают на местный бизнес, не вовлекая в процесс иностранных партнёров.