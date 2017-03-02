Казахстан хочет отказаться от омских нефтепродуктов
Экономика  •   2 марта 2017, 17:37, последнее обновление 2 марта 2017, 17:39  •  печать

Казахстан хочет отказаться от омских нефтепродуктов

Автор: Виктория Стрельникова

В соседней с Омской областью Республике Казахстан к 2019 году надеются полностью отказаться от импорта ГСМ. Предполагается, что план по импортозамещению удастся выполнить за счёт модернизации нефтеперерабатывающих заводов.

Казахстан хочет полностью отказаться от импорта горюче-смазочных материалов и развивать собственную глубокую переработку нефти на своей территории. Уже в 2019 году страна может полностью перейти на самообеспечение ГСМ. Об этом сообщает сайт News-Asia.

В 2009 году в республике приняли комплексный план развития нефтеперерабатывающих заводов. Благодаря ему суммарная мощность переработки нефти должна возрасти до 17,5 млн тонн в год. Соответственно, Казахстан может обеспечивать продуктами нефтепереработки не только собственную страну, но и отправлять их на экспорт. Пока же основными поставщиками моторного топлива к нашим соседям являются "Башнефть" и "Газпром нефть". По данным издания, в 2016 году 1,2 млн тонн импорта пришлось на Омский НПЗ, более 0,5 млн тонн поставил Орский НПЗ "Фортеинвеста".

Впрочем, амбициозные планы казахстанской стороны вызывают скептицизм у экспертного сообщества. В качестве аргументов они приводят три факта. Во-первых, модернизация местных нефтезаводов проходит слишком долго. Ей подвергаются исключительно старые производства, а не строятся новые мощности. Кроме того, казахстанские власти ставку делают на местный бизнес, не вовлекая в процесс иностранных партнёров.

Теги  •  #бензин #Казахстан #омский нефтезавод

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Комментарии

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Вероника Спицына  •  2 марта 2017, 20:25

Слабо верится. По сравнению с омским бензином казахский очень плох. Просто скидку выбивают, наверное. Не давать! А то налоги в Омске снизятся))))

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