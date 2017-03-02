Старейшая омская строительная компания "Трест-5" попала под наблюдение
Экономика  •   2 марта 2017, 12:07  •  печать

Старейшая омская строительная компания "Трест-5" попала под наблюдение

Автор: Виктория Стрельникова

ООО "СК Трест-5", принадлежащая известному омскому строителю Борису Медведеву, попала под наблюдение. Процедура введена Арбитражным судом сроком на четыре месяца.

В банкротстве старейшей в Омске строительной компании "Трест-5" наметился новый поворот. Арбитражным судом Омской области введена процедура наблюдения в отношении должника сроком на четыре месяца. Временным управляющим стал Вячеслав Тараненко.

Инициатором банкротства стало ООО "Термо", арбитражем удовлетворено заявление общества. Долг строительного треста был перекуплен у МП "Тепловая компания". Требования кредитора арбитраж включил в третью очередь. Сейчас основной долг СК "Трест-5" перед "Термо" составляет более 901 тыс. руб. Процедура наблюдения предусматривает проведение аудита финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов.

Глава треста Борис Медведев в настоящее время находится под следствием. Его обвиняют в сокрытии от государства 16 млн руб. налогов. Сам он виновным себя не признаёт, уверяя, что все деньги направлял на достройку домов. Тем не менее обещал всяческое содействие следствию и ближайшую оплату всех налоговых обязательств предприятия.

Напомним, строительная компания "Трест-5" одна из старейших в регионе. В настоящий момент занимается строительством элитного жилья. Этот застройщик известен своими домами на Иртышской набережной, где красуется его жилой дом, в народе больше известный как "золотой зуб", жилыми комплексами "Высоцкий" и "Ласточкино гнездо". Компания строила и скандально известную высотку по улице Броз Тито неподалеку от ресторана "Колчак".

Теги  •  #Арбитражный суд #банкротство #Борис Медведев #уголовное дело

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