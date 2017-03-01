В Омске пройдёт конгресс участников системы госзаказа

Как рассказали организаторы БСК-2017, на конгрессе будет обсуждаться реформа строительной отрасли и сферы ЖКХ, налаживание кооперационных связей между крупными промышленными предприятиями и малым и средним бизнесом, особенности привлечения подрядных организаций для капремонта, повышение общего уровня профессионализма заказчиков и поставщиков. "На конгрессе традиционно будут работать статусные и профессиональные спикеры", - добавили организаторы. В рамках конгресса пройдёт открытая площадка "Власть, бизнес, общество - открытый диалог", где бизнесмены смогут задать вопросы в формате открытого микрофона экспертам и представителям контрольно-надзорных органов. Кроме обсуждений и дискуссий в программе БСК-2017 значится презентация товаров, работ и услуг крупнейшими госкорпорациями, государственными и муниципальными заказчикам регионального уровня. Организаторы конгресса отмечают, что проведение мероприятий такого формата вызывает интерес как у органов власти, так и у представителей бизнеса.

Конгресс будет проходить с 23 по 24 марта 2017 г. в областном Экспоцентре. Организаторами выступил Межрегиональный союз заказчиков и поставщиков при поддержке правительства Омской области. Зарегистрироваться на участие в БСК-2017 можно на сайте мероприятия. Дополнительная информация по телефону: +7 (381-2) 33-53-73.