В Омске пройдёт конгресс участников системы госзаказа
Экономика  •   1 марта 2017, 13:09, последнее обновление 1 марта 2017, 13:14  •  печать

В Омске пройдёт конгресс участников системы госзаказа

Автор: Александр Арефьев

В Омске открылась регистрация участников IV Большого сибирского конгресса заказчиков и поставщиков (БСК-2017) - одного из крупнейших отраслевых событий в сфере госзаказа.

Как рассказали организаторы БСК-2017, на конгрессе будет обсуждаться реформа строительной отрасли и сферы ЖКХ, налаживание кооперационных связей между крупными промышленными предприятиями и малым и средним бизнесом, особенности привлечения подрядных организаций для капремонта, повышение общего уровня профессионализма заказчиков и поставщиков. "На конгрессе традиционно будут работать статусные и профессиональные спикеры", - добавили организаторы. В рамках конгресса пройдёт открытая площадка "Власть, бизнес, общество - открытый диалог", где бизнесмены смогут задать вопросы в формате открытого микрофона экспертам и представителям контрольно-надзорных органов. Кроме обсуждений и дискуссий в программе БСК-2017 значится презентация товаров, работ и услуг крупнейшими госкорпорациями, государственными и муниципальными заказчикам регионального уровня. Организаторы конгресса отмечают, что проведение мероприятий такого формата вызывает интерес как у органов власти, так и у представителей бизнеса.

Конгресс будет проходить с 23 по 24 марта 2017 г. в областном Экспоцентре. Организаторами выступил Межрегиональный союз заказчиков и поставщиков при поддержке правительства Омской области. Зарегистрироваться на участие в БСК-2017 можно на сайте мероприятия. Дополнительная информация по телефону: +7 (381-2) 33-53-73. 

Теги  •  #бизнес #госзаказ

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