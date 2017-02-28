В Омской области будут обучать экспортёров
Экономика  •  28 февраля 2017, 08:37, последнее обновление 28 февраля 2017, 09:53  •  печать

В Омской области будут обучать экспортёров

Автор: Василий Епанчинцев

Правительство Омской области подписало соглашение с Российским экспортным центром.

В рамках сочинского инвестиционного форума состоялось подписание соглашения между правительством Омской области и Российским экспортным центром, сообщает пресс-служба регионального кабинета министров. Образовательная программа Российского экспортного центра теперь будет реализовываться и на территории Омской области. Операторами программы станут Агентство развития и инвестиций Омской области и Школа экспорта Российского экспортного центра.

Омским компаниям будет предоставлена база знаний для ведения экспортной деятельности. Программа обучения состоит из 11 учебных практико-ориентированных курсов, в том числе: "Введение в экспорт. Жизненный цикл экспортного проекта. Государственная поддержка экспортно-ориентированных предприятий", "Эффективный маркетинг для экспортеров", "Деловая коммуникация в экспортной деятельности", "Правовое обеспечение экспортной деятельности". Реализация программы в Омской области начнётся уже в этом году.

У нас в регионе работает Центр поддержки экспорта, поэтому подписание соглашения поможет привлечь взаимовыгодные инструменты поддержки омского бизнеса и реализовать экспортный потенциал омских компаний не только на действующих рынках, но и расширить их, - заявил губернатор Виктор Назаров. - Мы осуществляем точечную настройку для каждого, кто обращается в Центр поддержки экспорта по подбору рынков сбыта, ориентированных на омскую продукцию.

Теги  •  #обучение #экспорт

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