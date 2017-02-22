В "Ясной поляне" на окраине Омска завершили восьмилетний дом-долгострой
Экономика  •  22 февраля 2017, 16:09  •  печать

В "Ясной поляне" на окраине Омска завершили восьмилетний дом-долгострой

Автор: Екатерина Криль

В эксплуатацию введено здание, в котором 184 дольщика купили квартиры ещё в начале десятилетия.

Дом № 8 микрорайона "Ясная поляна" находился в стадии высокой готовности. После установки газового оборудования здание ввели в эксплуатацию. Как сообщает пресс-служба облправительства, накануне Госстройнадзор Омской области выдал заключение о соответствии объекта предъявляемым требованиям, а администрация Троицкого сельского поселения, к которому относится микрорайон, - разрешение на ввод.

Незавершённым остаётся дом № 9 на 164 квартиры. Перспективы его строительства весьма туманны, учитывая, что компания-застройщик "РоКАС" может быть объявлена банкротом. 27 февраля состоится судебное заседание о введении конкурсного производства в отношении фирмы и применении к нему правил банкротства застройщика. В этом случае квартиры дольщиков рискуют стать частью конкурсной массы для продажи и закрытия долгов "РоКАСа" перед кредитором.

Теги  •  #дольщики #РоКАС #строительство #Ясная Поляна

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