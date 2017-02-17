В Омской области живет семь миллиардеров

Семь омичей в прошлом году задекларировали доход свыше одного миллиарда рублей. Миллионеров в Омской области проживает шестнадцать.

Управление Федеральной налоговой службы по Омской области подводит итоги декларационной кампании - 2016. По состоянию на 1 января 2017 года индивидуальные предприниматели и физические лица региона представили в налоговые органы Омской области 174 тысячи деклараций о доходах. Это на 3,5 тыс. больше, чем в 2015-м. Общая сумма дохода, указанная в декларациях, составила 89 млрд руб.

Выясняется, что в нашем регионе живут не только миллионеры, но и миллиардеры. В 2016 году семь жителей области заявили доход свыше 1 млрд руб., это на одного налогоплательщика больше, чем в 2015 году. Кроме того, увеличилось количество налогоплательщиков, заявивших общую сумму дохода от 500 млн руб. до 1 млрд руб. Их стало на три человека больше. Всего же таковых - 16.